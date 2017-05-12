Культурный центр Андрея Вознесенского откроется в день 85-летия поэта

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Культурный центр Андрея Вознесенкого откроется в Москве ровно через год, 12 мая 2018 года - в день 85-летия поэта. Об этом сообщил учредитель благотворительного фонда имени Вознесенского, председатель попечительского совета Леонид Богуславский.

Замоскворечье Вознесенского

"Мы сегодня не открываем культурный центр, а рассказываем о проекте культурного центра, который, мы надеемся и практически уверены, что официально, в совершенно новом формате, в новой атмосфере, будем открывать 12 мая следующего года - в день 85-летия Андрея", - сказал Богуславский.

Идея создания культурного центра принадлежит вдове поэта Зое Богуславской и ее сыну Леониду Богуславскому. Он расположится в здании на Большой Ордынке. По словам Богуславского, это место было выбрано не случайно - в Замоскворечье прошло детство Вознесенского.

Не просто музей

Богуславский пояснил, что, по замыслу, культурный центр должен стать современным пространством, играющим важную роль в культурной жизни Москвы, а не просто музеем Вознесенского.

По планам создателей, первый этаж станет "атмосферным" - посетители смогут погрузиться в эпоху "оттепели", услышать уникальные архивные записи поэтов того времени, увидеть афиши спектаклей и кинолент, архивную кинохронику. Постоянная экспозиция центра будет посвящена творчеству Вознесенского - будет воссоздан кабинет поэта, в котором посетители смогут увидеть личные вещи, письма, автографы стихотворений, уникальные фотографии.

В центре планируется проведение концертов, кинопоказов, творческих вечеров, передающих атмосферу знаменитых поэтических чтений. Для посетителей будут работать библиотека-медиатека с многочисленными изданиями произведений Вознесенского, кинолекторий, образовательная мультимедийная зона, кафе, магазин с книжной и сувенирной продукцией. Для исследователей и поклонников творчества Вознесенского будет предоставлен открытый доступ к архивным материалам, которые будут собраны не только из личных архивов семьи - планируется сделать копии документов из хранилищ других музеев.

"Он со мной"

"Конечно же, он со мной, 46 лет, что мы были вместе, и семь лет, что его нет", - сказала вдова Андрея Вознесенского, учредитель и председатель благотворительного фонда имени поэта, автор проекта и художественный руководитель центра Зоя Богуславская, приветствуя гостей на презентации проекта. Она также поблагодарила сына за помощь в организации проекта культурного центра и отметила, что хочет, чтобы в центре была открыта "комната музыки", где при помощи новейшего оборудования можно будет послушать выступления и посмотреть видеомы Вознесенского.

12 мая, в день 84-летия поэта, на презентации культурного центра его стихи читали народный артист РФ Олег Меньшиков, директор "Мастерской Петра Фоменко" Андрей Воробьев, выступила театральная студия SounDrama с постановкой по мотивам поэмы "Оза", которую Вознесенский посвятил Зое Богуславской, также выступили Борис Гребенщиков и группа "Аквариум", балалаечник-виртуоз Алексей Архиповский.

О поэте

Андрей Вознесенский (1933-2010) - поэт эпохи "шестидесятников". Вознесенского называли архитектором строф - его стихи отличались сложностью ритмической системы, экстравагантными сравнениями и метафорами. Вознесенский оставил огромное творческое наследие: это уникальная коллекция прижизненных изданий, рукописи, акварели, графика, коллажи, инсталляции, а также уникальные работы в жанре визуальной поэзии - видеомы - композиции из букв, которые лучше не читать, а рассматривать, пытаясь понять архитектурную конструкцию.