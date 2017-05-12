Московская биеннале молодого искусства пройдет в 2018 году под девизом "Абракадабра"

ВЕНЕЦИЯ, 12 мая. /ТАСС/. Итальянка Лукреция Калабро Висконти стала куратором основного проекта VI московской биеннале молодого искусства, которая пройдет летом 2018 года под девизом "Абракадабра". Куратора представила комиссар проекта Екатерина Кибовская в венецианском университете Ка Фоскари.

"Новым куратором стала Лукреция Калабро Висконти, ей 26 лет, и это будет первый ее проект такого масштаба", - сказала Кибовская.

Калабро Висконти закончила факультет визуального и перформативного искусства Института архитектуры Венеции и магистратуру Ка Фоскари. Она работает как независимый куратор, среди ее проектов - "Почему все такие милые?" и "Удачи, увидимся после революции", которые были показаны в Амстердаме. "Мне нравится это слово: все знают, что оно значит, но на самом деле это не до конца понятная вещь", - объяснила она девиз проекта.

"Абракадабра" отсылает к известному хиту 1980-х Стива Миллера. Проект будет посвящен современной жизни, в которой практически полностью размыты границы между частной, профессиональной и общественной сферами. Я могу описать проект метафорой танцпола, где молодые создают энергию, взаимодействуют самым неожиданным образом", - добавила куратор.

Прием заявок от новых участников возрастом не старше 35 лет начнется осенью 2017 через сайт биеннале. Место проведения следующей биеннале обещают объявить в течение полугода. В прошлый раз она проходила под кураторством Надима Саммана на Трехгорной мануфактуре, в ней свои работы представили 87 художников из 36 разных стран.

Московская биеннале молодого искусства проходит с 2008 года. Ее организаторами являются музейно-выставочный центр РОСИЗО и Московский музей современного искусства.