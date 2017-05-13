Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Американской академии киноискусств заявила о намерении покинуть свой пост

Культура
13 мая, 4:51 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Шерил Бун Айзекс подчеркнула, что хотела бы дать возможность новым кандидатам войти в состав данного руководящего органа

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент Американской академия киноискусств, организующей вручение престижной премии "Оскар", Шерил Бун Айзекс намерена покинуть данный пост. Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном в пятницу.

Галерея
18 фото
© Chris Pizzello/Invision/AP

Ошибочка вышла: чем запомнилась церемония вручения премии "Оскар"

Согласно документу, Бун Айзекс не собирается переизбираться в Совет управляющих академии в следующем месяце, таким образом, она не сможет продолжать быть президентом. Бун Айзекс отметила, что для нее "было величайшей честью исполнять в течение более двух десятков лет обязанности на различных постах в совете". Президент подчеркнула, что хотела бы дать возможность новым кандидатам войти в состав данного руководящего органа.

Бун Айзекс не объяснила, почему она приняла такое решение. В феврале на 89-й церемонии вручения "Оскар" произошел конфуз, который многие СМИ назвали самым вопиющим за всю историю награды.

Актеры, которым было предоставлено право назвать картину-победителя в категории "Лучший фильм года", вскрыв полученный ими конверт, объявили, что премия присуждена мюзиклу "Ла-Ла Ленд" (La La Land, 2016) режиссера Дэмьена Шазелла. Однако после того, как создатели "Ла-Ла Ленда" уже поднялись на сцену, приняли награду и начали выступать с речами, организаторы объявили, что произошла ошибка. Премия на самом деле предназначалась драме "Лунный свет" (Moonlight, 2016) Барри Дженкинса.

Как впоследствии выяснилось, в ошибке были виновны сотрудники аудиторско-консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, находившиеся за сценой и раздававшие конверты. Они были отстранены от работы. Произошедшее в значительной степени подорвало репутацию PricewaterhouseCoopers, которая занимается рассылкой членам Американской академии киноискусств бюллетеней для голосования и последующим подсчетом голосов с 1934 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Оскар – 2017
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: лица Дня Победы, голы Путина, рукопожатие Лаврова и Трампа
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
Актеры Ингеборга Дапкунайте и Махиб Гладстон в спектакле режиссера Максима Диденко "Цирк", Москва, 11 мая
12
Премьера мюзикла "Цирк" с Дапкунайте открыла XVII фестиваль искусств "Черешневый лес"
12
Маноло Бланик показал в Эрмитаже свои лучшие работы за 45 лет
14
Made for Lovin’ You: концерт Kiss в "Олимпийском"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трансграничная уязвимость: хакеры атаковали компьютеры в 74 странах
2
Кибератака мирового масштаба: вирус WannaCry и как от него защититься
3
Утечки информации при вирусной атаке на компьютеры МВД РФ не произошло
4
Эксперт: России необходимо уйти с МКС, создав замену вместе со странами БРИКС
5
Косачев: безвизовый режим с ЕС выбил остатки здравого смысла из Порошенко
6
Клименко: интернет-поисковик "Спутник" был заведомо обречен на провал
7
Сноуден: АНБ косвенно виновата в кибератаке, поразившей компьютеры в 74 странах
Темы дня
Загрузка...
Реклама