Президент Американской академии киноискусств заявила о намерении покинуть свой пост

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент Американской академия киноискусств, организующей вручение престижной премии "Оскар", Шерил Бун Айзекс намерена покинуть данный пост. Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном в пятницу.

Согласно документу, Бун Айзекс не собирается переизбираться в Совет управляющих академии в следующем месяце, таким образом, она не сможет продолжать быть президентом. Бун Айзекс отметила, что для нее "было величайшей честью исполнять в течение более двух десятков лет обязанности на различных постах в совете". Президент подчеркнула, что хотела бы дать возможность новым кандидатам войти в состав данного руководящего органа.

Бун Айзекс не объяснила, почему она приняла такое решение. В феврале на 89-й церемонии вручения "Оскар" произошел конфуз, который многие СМИ назвали самым вопиющим за всю историю награды.

Актеры, которым было предоставлено право назвать картину-победителя в категории "Лучший фильм года", вскрыв полученный ими конверт, объявили, что премия присуждена мюзиклу "Ла-Ла Ленд" (La La Land, 2016) режиссера Дэмьена Шазелла. Однако после того, как создатели "Ла-Ла Ленда" уже поднялись на сцену, приняли награду и начали выступать с речами, организаторы объявили, что произошла ошибка. Премия на самом деле предназначалась драме "Лунный свет" (Moonlight, 2016) Барри Дженкинса.

Как впоследствии выяснилось, в ошибке были виновны сотрудники аудиторско-консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, находившиеся за сценой и раздававшие конверты. Они были отстранены от работы. Произошедшее в значительной степени подорвало репутацию PricewaterhouseCoopers, которая занимается рассылкой членам Американской академии киноискусств бюллетеней для голосования и последующим подсчетом голосов с 1934 года.