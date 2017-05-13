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Петербургские "Летние книжные аллеи" в этом году придут в Крым

Культура
13 мая, 10:55 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, мая. /ТАСС

"Книжные аллеи" откроются 5 июня в Ялте, затем 14 июня в Судаке и будут работать не менее месяца, а в случае, если проект вызовет интерес крымчан и гостей полуострова, его продлят до сентября

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербург в третий раз открыл в пятницу "Летние книжные аллеи" - новое пространство для проведения досуга, в котором горожане и туристы могут читать и покупать книги прямо под открытым небом, а также принять участие в конкурсах, чтениях, интерактивных программах, экскурсиях и поэтических фестивалях. В этом году петербургский проект будет впервые представлен в Крыму, сообщили ТАСС в городском комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

"Летние книжные аллеи", уже ставшие визитной карточкой Санкт-Петербурга, - это уникальное культурно-досуговое пространство, включающее элементы читального зала, книжного магазина и литературного гайд-парка", - отметил председатель комитета Сергей Серезлеев.

В этом году аллеи разместились на Малой Конюшенной улице, где до 17 сентября будут действовать 40 павильонов, в которых представлено более 50 тысяч наименований книгоиздательской продукции, а также сувениры. В Крыму, по его словам, петербургские "Книжные аллеи" откроются 5 июня в Ялте, затем 14 июня в Судаке и будут работать не менее месяца, а в случае, если проект вызовет интерес крымчан и гостей полуострова, его продлят до сентября.

Дачные читатели

"Книжные аллеи" становятся все более популярны в Санкт-Петербурге - в 2016 году здесь было продано более 240 тысяч книг, поэты и писатели провели около 300 мероприятий. Гостями аллей стали сотни тысяч горожан и туристов. Проект существует также в выездной форме - книжные киоски открываются в садоводствах Ленинградской области. В 2016 году было открыто две таких площадки, в 2017 году их стало уже 10, в перспективе петербургские власти планируют довести число выездных киосков до 60.

"В этом году мы открыли 10 киосков в Выборгском районе Ленинградской области, они предлагают более 4 тысяч наименований книжной продукции, - сказал Серезлеев. - Оказалось, что книги очень востребованы на дачах, а предпочтения дачников приятно удивляют, потому что наиболее востребован не посевной календарь, а русская и зарубежная классика, поэзия и детская литература".

Довоенная традиция

Малая Конюшенная улица, на которой в этом году расположились "Летние книжные аллеи" - одна из исторических улиц в районе Невского проспекта, интересная архитектурой XIX - начала ХХ вв. В 1997 году она стала первой пешеходной улицей в современном Петербурге. Открытие на ней книжного пространства продолжает традиции довоенного Ленинграда, когда эта улица носила имя революционерки Софьи Перовской - каждую весну здесь открывались ярмарки от Дома книги.

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