В Белграде открылась Русская библиотека имени Сергея Михалкова

БЕЛГРАД, 13 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Русская библиотека имени Сергея Михалкова открылась в субботу в сербской столице. Фонд книгохранилища составляет около 2 тыс. наименований.

"Благодарю вас за возможность открыть русскую библиотеку в таком прекрасном здании. Мы привезли с собой около 1,5 тыс.и лучших образцов русской литературы, в том числе детской литературы. Как говорил мой знаменитый муж, "сегодня дети - завтра народ", какие книги они будут читать, такими они и вырастут", - сказала на церемонии открытия вице-президент Российского фонда культуры Юлия Субботина-Михалкова.

"Для меня как для человека, носящего по паспорту фамилию Михалков, такие встречи очень важны. Особенно в такой прекрасной братской стране, как Сербия. Сегодняшнее событие означает, что дело поэта Михалкова живет, живет идея русского мира, развивается русский язык", - отметил в свою очередь режиссер Егор Кончаловский.

Библиотека открылась при поддержке Российского фонда культуры и Российской гуманитарной миссии. Ряд общественных и культурных организаций подарил ей книги.

Перед гостями выступили российский ансамбль "Солнцеворот" и солистка Лидия Музалева, а также оркестр Московского кадетского музыкального корпуса.