В Киеве начался финал песенного конкурса "Евровидение"

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Финал международного песенного конкурса "Евровидение" начался в украинской столице. За победу будут бороться представители 26 стран.

В финале зрители могут увидеть выступления двадцати победителей двух полуфиналов, которые прошли в Киеве 9 и 11 мая, а также представителей пяти основных спонсоров "Евровидения" - Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии - и принимающей страны, то есть Украины.

Первый полуфинал успешно преодолели конкурсанты из Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии. Во втором полуфинале победу праздновали исполнители из Болгарии, Белоруссии, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии.

Кроме участников, на сцене киевского Международного выставочного центра, где проходит шоу, выступят и украинские артисты, ранее представлявшие страну на "Евровидении". Среди них - победившая в 2004 году Руслана, завоевавший второе место в 2007 году в образе Верки Сердючки Андрей Данилко, а также Джамала, прошлогодняя победа которой и дала Киеву право вновь принять "Евровидение". На сцене можно будет увидеть и украинскую электро-фолк группу "Onuka" ("Онука") в сопровождении ансамбля народных инструментов.

В этом году на "Евровидении" не будет участника от России в связи с отказом со стороны Украины пускать в страну певицу Юлию Самойлову из-за ее выступления в Крыму.

От предложений Европейского вещательного союза - организовать видеомост для Самойловой из Москвы или заменить конкурсанта - Россия отказалась, а 13 апреля Первый канал заявил, что отказывается и от самой трансляции "Евровидения".

В фаворитах Португалия и Италия

Победитель "Евровидения" получит приз в виде хрустального микрофона. Следующий конкурс будет проведен в одном из городов страны-победительницы.

После двух полуфиналов букмекеры называют главным претендентом на победу представителя Португалии Сальвадора Собрала. Изначально наибольшие шансы были у итальянского участника Франческо Габбани. В лидерах также представитель Болгарии Кристиан Костов, певица из Бельгии Бланш и британка Люси Джонс.

Билеты от €8 до €500

Зрительный зал во время финального шоу заполнен практически полностью в отличие от полуфиналов, на которые организаторам так и не удалось продать все билеты. Всего на "Евровидение-2017" было выпущено 70 тысяч билетов. Ранее представитель официального сервиса Concert.ua сообщал ТАСС, что самые дешевые билеты стоят €8 (давали возможность посетить репетицию), самые дорогие - €500 (на финальное шоу в VIP-зону). Самый дешевый билет на финал стоил 1999 гривен (€70). Примерно за две недели до конкурса в Киеве сообщили о последнем проданном билете на финал, однако даже сегодня Concert.ua предлагал оставшиеся билеты, цена которых варьировалась от трех до 16 тысяч гривен (от €104 до €555).

Голоса жюри и зрителей

В 2016 году в правила голосования на конкурсе были внесены значительные изменения. Если в предыдущие годы итоги зрительского голосования и оценки жюри представлялись как единый результат (одна половина - оценки жюри, другая - зрителей), то теперь судьи и поклонники оценивают исполнителей по отдельности. Сначала в финальном шоу будут объявлены оценки жюри (от 1 до 12 баллов, за исключением 9 и 11, что позволит обозначить разрыв между вторым и третьим местами), а затем результат зрительского голосования (ведется через официальное приложение, а также посредством телефона или SMS). Россия в этом году в голосовании участия не принимает.