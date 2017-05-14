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Фестиваль документальных фильмов "Победили вместе" начинает работу в Севастополе

Культура
14 мая, 0:24 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский

Все показы фестиваля для зрителей будут бесплатными

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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 мая. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. XIII Международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм "Победили вместе" пройдет в Севастополе с 14 по 20 мая. Как сообщили организаторы патриотического мероприятия, в конкурсной программе примут участие 65 работ документалистов и авторов телепрограмм из 16 стран, кроме того, запланирована внеконкурсная и деловая программы.

Торжественное открытие фестиваля состоится на сцене Драматического театра имени Лавренева. Показы и творческие встречи с участниками и гостями фестиваля пройдут в Черноморском высшем военно-морском училище им. П. С. Нахимова, Севастопольском президентском кадетском училище, Доме офицеров ЧФ РФ, Драматическом театре ЧФ РФ имени Б. А. Лавренева, Севастопольском государственном университете, в двух залах лучшего кинотеатра Крыма - "Муссон", вузах, школах, домах культуры и библиотеках города.

Одновременно с показами в Севастополе фильмы кинофестиваля будут представлены на площадках Москвы - в Центральном доме кино, Центральном доме работников искусств (ЦДРИ), библиотеке-читальне им. Тургенева. Все показы фестиваля "Победили вместе" для зрителей бесплатны.

Цель фестиваля - вспомнить о подвиге народов СССР и стран антигитлеровской коалиции в годы Великой Отечественной и Второй мировой войн, передать традиции служения Отечеству. Организаторы отмечают, что Международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм "Победили вместе" - единственный кинофестиваль, рожденный в городе-герое Севастополе.

Фестиваль проводит Евразийская академия телевидения и радио, Союз кинематографистов РФ совместно с правительствами Москвы и Севастополя при поддержке Министерства культуры РФ. Президентом фестиваля является народный артист России Владимир Меньшов, а в состав жюри входят авторитетные кинематографисты из России и других стран. Организаторы отмечают, что за годы существования фестиваль зарекомендовал себя в качестве культурной инициативы, способствующей легитимизации Крыма и Севастополя в международном пространстве.

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