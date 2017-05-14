ПЕРМЬ, 14 мая. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Одиннадцатый Международный Дягилевский фестиваль откроется в Перми Первой симфонией Густава Малера в исполнении оркестра Теодора Курентзиса MusicAeterna. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Симфония полна контрастов. Еще совсем молодой композитор в письмах пояснял их природу, проистекающую из главного конфликта симфонии - разлада героя-романтика с житейской пошлостью и лицемерием", - рассказали в пресс-службе. Там также отметили, что это непризнанное при жизни композитора произведение сегодня является одним из самых исполняемых и было записано не менее чем в трехстах вариантах.

На открытии фестиваля Первую симфонию, по информации Пермского театра оперы и балета, дополнит Скрипичный концерт Альбана Берга "Памяти ангела". Свой инструментальный реквием композитор посвятил памяти Манон Гропиус, ушедшей из жизни в 18 лет. Манон была дочерью Альмы Малер - вдовы Густава Малера. Сольную партию исполнит лауреат международных конкурсов Айлен Притчин.

На протяжении последних лет Дягилевский фестиваль завершался одной из симфоний Густава Малера: сначала Третьей, затем Пятой, а на юбилейном фестивале - Шестой. Несколькими годами ранее, в канун Пасхи 2012 года, под управлением Теодора Курентзиса в Перми была исполнена Вторая симфония "Воскресенье".

О программе

В течение 12 дней, с 14 по 25 мая, жителей и гостей столицы Прикамья ждет марафон искусств: мировые и российские премьеры, ночные концерты, подводные перформансы, спектакли-променады. В первый день фестиваля в 11:00 (13:00 мск) в фестивальном клубе возле Пермского театра оперы и балета начнется "Прогулка с Дягилевым", которую фестиваль организует совместно с проектом "Чердак" Музея современного искусства PERMM. "Юные зрители смогут нарисовать Сергея Павловича Дягилева в полный рост и отправить гулять по Театральному скверу, предложив таким образом свой, детский взгляд на великого импресарио", - рассказали в пресс-службе фестиваля.

Главными мероприятиями станут исполнение Фестивальным оркестром под руководством Теодора Курентзиса Первой симфонии Густава Малера, а также российская премьера оперы "Свадьба" Аны Соколович. Опера написана для шести женских голосов а капелла, исполняется на сербском языке без титров. Фабула произведения повторяет сербский обряд приготовления невесты к свадьбе в кругу близких женщин: матери, сестры, подруг и так далее. Мировая премьера "Свадьбы" состоялась в июне 2011 года в Berkeley Street Theatre в Торонто, в мае 2017 года на Дягилевском фестивале опера Соколович будет впервые исполнена в России.

Также в рамках фестиваля состоится мировая премьера оперы Cantos российского композитора Алексея Сюмака, написанной по заказу Пермского театра оперы и балета. "Главным действующим героем здесь выступает не вокалист, а музыкант-инструменталист, в данном случае - скрипач. Его сопровождают ударные и хор", - пояснили в пресс-службе фестиваля. Сюжет оперы основан на фактах биографии и избранных произведениях американского поэта-модерниста Эзры Паунда, который вдохновлялся идеей создания нового эпоса, единого для всего человечества.

Еще одной мировой премьерой станет спектакль "Распад Атома" Лилии Бурдинской. Как рассказали организаторы фестиваля, "это спектакль внутри спектакля, аллюзия, соединяющая поэтику пространства и внутренний мир хореографа". В нем примет участие актриса Алиса Хазанова, а также основные участники танцевальной компании Лилии Бурдинской и датский танцовщик-хореограф Каспер Равнхой.

В завершение Дягилевского фестиваля всех любителей танца ждут три одноактных балета Игоря Стравинского "Поцелуй феи", "Петрушка" и "Жар-птица" от трех ведущих российских хореографов: Вячеслава Самодурова, Владимира Варнавы и Алексея Мирошниченко.

Всего же в рамках Дягилевского фестиваля в этом году пройдут более 50 различных событий на 11 площадках. Фестивальный клуб, традиционно проходящий на площади перед театром оперы и балета, проведет более 150 мероприятий в течение 10 дней. Афиша клуба включает в себя несколько форматов: детская и семейная программы, научно-популярные лекции, обсуждения и дискуссии, экскурсии. Впервые в рамках фестиваля в этом году в сквере состоится концерт под открытым небом.

О фестивале

Международный Дягилевский фестиваль проходит в Перми в 11 раз. Фестиваль ставит своей целью развитие традиций выдающегося импресарио и пропагандиста русской культуры Сергея Павловича Дягилева. Инициатором первого Дягилевского фестиваля в России выступил в 2003 году Пермский театр оперы и балета, поскольку именно в Перми прошло детство Сергея Дягилева и именно здесь находится единственный в мире Дом-музей импресарио.

"Дягилевский фестиваль - безусловно, одно из самых ярких событий культурной жизни не только Пермского края, но и всей России. В Пермь приедут участники и зрители более чем из 10 стран, нам надо принять их на достойном уровне. События такого масштаба способствуют повышению привлекательности нашего региона и для туристов, и для любителей культуры", - отметил временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников.