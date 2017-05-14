Юрий Соломин открыл гастроли Малого театра в Чите

ЧИТА, 14 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин открыл гастроли театра в своем родном городе - Чите, куда прилетел накануне впервые за 40 лет.

"Я сегодня прошел пешком по городу, - сказал перед началом спектакля Соломин зрителям в читинском драмтеатре. - Я точно находил места, где учился, где жил. Нашел дом, где родился брат (Народный артист РСФСР Виталий Соломин - прим. ТАСС)". Зрители приветствовали своего земляка стоя, несколько раз его речь прерывали аплодисменты.

Гастроли Малого театра в Чите открыл спектакль "Сердце не камень" по пьесе Островского. Забайкальцы также первыми после московских зрителей увидят недавнюю премьеру театра - "Не все коту масленица", а также комедию Островского "Волки и овцы".

"Мы сегодня становимся свидетелями начала гастролей великого театра, театра, который является эталоном высокого искусства, театра с богатейшей историей, на сцене которого блистали великие артисты. И этот театр возглавляет великий мастер, Народный артист СССР и наш земляк Юрий Мефодьевич Соломин", - отметила губернатор Забайкальского края Наталья Жданова.

Юрий Соломин родился в Чите в 1935 году, окончил здесь школу, в детстве участвовал в спектаклях местного Дворца пионеров. Окончил Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина, и в 1957 году был принят в труппу Малого театра, который возглавил в 1988 году.