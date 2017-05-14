В Швеции открылась выставка работ Эрнста Неизвестного

СТОКГОЛЬМ, 14 мая. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Юбилейная выставка работ Эрнста Неизвестного открылась в местечке Уттерсберг недалеко от шведского города Чепинг в выставочном зале "Галерея Астли". В его стенах находится также "Древо жизни" - музей знаменитого скульптора.

В экспозиции представлена не только скульптура, но также графика и живопись, относящиеся к советскому периоду в творчестве художника и времени его пребывания в Швеции. "Это работы, посвященные протесту в разных его формах. В центре творчества Неизвестного - мужчина, полный сил и брутальности. На его плечах - ответственность за все человечество, он постоянно борется за справедливость", - поделился с корреспондентом ТАСС сын основателя галереи Ханс Нюлен.

Эрнст Неизвестный ушел из жизни в августе прошлого года в Нью-Йорке, на 92-м году жизни. Его близкий друг, скульптор Джефф Блюмис привез в музей слепок руки Неизвестного, который занял почетное место в постоянной экспозиции.

"Многие из этих работ здесь я увидел впервые - например, серия рисунков "Древо жизни". Вот графика, которую можно рассматривать бесконечно: четкие линии - Неизвестный, кстати, рисовал, не используя ластик, - в то же время в ней очень много поэзии. Меня поражает, что один человек мог исполнить столько работ! При этом, чтобы понять его творчество, не нужно специально изучать искусство - оно для всех", - рассказал он.

Блюмис надеется, что музей Эрнста Неизвестного появится и в Москве. "Москва - это важнейшая часть жизни Неизвестного. Его вдова сейчас ведет переговоры с представителями музеев, чтобы передать часть работ городу. Ведь весь смысл в том, чтобы его творчество могли видеть люди", - добавил он.

Жизнь и работа в Швеции

В конце 1960-х годов в одной из шведских газет была опубликована серия статей о советских художниках. Владельцу галереи Астли Нюлену показался особенно интересным материал об Эрнсте Неизвестном, поэтому швед отправился в Москву, чтобы познакомиться со скульптором. Эти встречи стали началом многолетней дружбы.

Когда Неизвестного вынудили уехать из СССР, Астли Нюлен пригласил художника к себе в Швецию, где у него уже была своя картинная галерея, расположенная в здании бывшего железнодорожного вокзала. На первом этаже размещались выставочные залы, на втором - жила семья, а третий этаж он предоставил в распоряжение скульптора и оборудовал ему там жилище и студию.

Прожив какое-то время у Нюлена, Неизвестный уехал в США. Расширив свою галерею за счет приобретенной и переоборудованной под выставочный зал бывшей конюшни, Нюлен организовал постоянную экспозицию работ Неизвестного. Когда художник приезжал в Швецию, он останавливался у своего друга Астли и пополнял его коллекцию своими новыми работами.

"Шведский период" был коротким, но, несомненно, важным этапом в жизни и творчестве Неизвестного. Здесь, в кругу семьи Нюлен, он черпал вдохновение для создания многих своих работ", - сказал на открытии выставки посол России в Швеции Виктор Татаринцев.

Он постоянно работал

"Для нас Неизвестный был членом семьи. Я помню его постоянно работающим - если он не занимался скульптурой, то рисовал или писал. Он был прекрасным рассказчиком - у него такой жизненный опыт, он столько пережил. Мне особенно памятны его истории о войне", - вспоминает старший сын основателя галереи Андерс Нюлен.

По его словам, скульптор любил приезжать в Уттерсберг. "Для него искусство было самым важным в жизни, искусство, не смешанное с политикой. У нас не надо было говорить о политике. И наша публика действительно высоко оценила его произведения", - добавил Андерс.