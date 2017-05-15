Владимир Спиваков и юные виртуозы выступят на фестивале "Черешневый лес" в Москве

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Концерт Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова с участием юных солистов Александра Малофеева и Даниэля Лозаковича состоится в понедельник на сцене Московского международного Дома музыки. Программа под девизом "Услышать будущее" пройдет в рамках XVII Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес", сообщили ТАСС в оргкомитете смотра.

"Участников сегодняшнего концерта по возрасту разделяет более полувека, но связывает музыка", - отметил собеседник агентства, имея в виду Спивакова и его юных коллег. С другой стороны, по словам члена оргкомитета фестиваля, Владимира Спивакова и "Черешневый лес" связывают долгие годы дружбы: музыкант ежегодно сотрудничает с фестивалем со дня его основания. Каждый концерт под руководством маэстро и двух возглавляемых им оркестров - "Виртуозы Москвы" и Национального филармонического оркестра России - превращается в праздник для всех любителей музыки.

Пианист-виртуоз

Не станет исключением и предстоящий вечер, уверены в оргкомитете фестиваля. Юные исполнители Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова вновь выступят в сопровождении Национального филармонического оркестра России.

В первом отделении прозвучат Концерт для фортепиано с оркестром №2 Сергея Рахманинова и четыре этюда-картины Сергея Рахманинова - Отторино Респиги. Солистом выступит Александр Малофеев, которого эксперты называют "надеждой музыкальной России".

Ученик Московской средней специальной музыкальной школы им. Гнесиных, в свои 15 лет собрал внушительную коллекцию конкурсных премий и объездил полмира с концертами, блеснув на самых престижных фестивалях. Он стал обладателем I премии и Золотой медали VIII Международного юношеского конкурса им. П. И. Чайковского в Москве, лауреатом Первого Московского Международного конкурса пианистов Владимира Крайнева (2015 год), а в мае 2016 года получил Гран-при на I Международном конкурсе молодых пианистов Grand Piano Competition.

Малофеев уже второй раз участвует в Открытом фестивале искусств "Черешневый лес". "Саша - масштабный музыкант, его ждет большое будущее, играть с ним - одно удовольствие", - говорит о юном пианисте Спиваков.

Скрипач-вундеркинд

Во втором отделении будут исполнены Концерт для скрипки с оркестром №1 Макса Бруха и Интродукция и Рондо-каприччиозо Камиля Сен-Санса, а солистом выступит студент Музыкального университета в Карлсруэ 16-летний Даниэль Лозакович, победитель I Международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова. В отличие от своего ровесника Александра Малофеева, он впервые принимает участие в фестивале искусств "Черешневый лес".

"В семь лет родители привели меня в музыкальную школу, где я увидел скрипку и влюбился в нее с первого взгляда. Меня никто не хотел брать, ведь начинают обычно в 3-4 года, так что мне сказали, что было поздновато. Но потом одна учительница все же согласилась", - вспоминает музыкант. И всего через два года после начала занятий вундеркинд дебютировал как солист с камерным оркестром "Виртуозы Москвы" под управлением Владимира Спивакова в Светлановском зале Московского международного Дома музыки.

Ныне на счету Даниэля Лозаковича - премии на международных музыкальных конкурсах в Македонии и США, а также три престижных награды Университета музыки и исполнительских искусств в Вене. Музыкант стал обладателем Manfred Grommek Prize 2015 и Usedom Music Award 2016 музыкального фестиваля Usedomer в Германии.

Выступление Владимира Спивакова на одной сцене с юными музыкантами становится доброй традицией программы Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес". Спиваков много лет занимается поиском и поддержкой молодых талантов. За более чем 20-летний период работы Международный благотворительный фонд его имени организовал около 10 тысяч концертов в городах России и за рубежом, провел 1100 художественных выставок, подарил более 600 музыкальных инструментов. За создание фонда в декабре 2010 года Владимиру Спивакову была присуждена премия правительства Российской Федерации в области культуры.