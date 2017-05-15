Фестиваль "Дню Победы посвящается..." завершится в Большом зале Московской консерватории

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Юбилейный V Международный открытый фестиваль искусств "Дню победы посвящается…" завершится в Большом зале Московской консерватории показом сценической версии оперы- оратории Давида Кривицкого "Бабий Яр", посвященной памяти жертв фашизма. Об этом ТАСС сообщил бессменный художественный руководитель фестиваля - дирижер, лауреат Премии Москвы, профессор Александр Соловьев.

Собеседник агентства напомнил слова вице-премьера РФ Ольги Голодец, которая в своем приветствии смотру подчеркнула уникальность проекта, сказав, что это "единственный фестиваль искусств в России, целиком посвященный теме Великой Отечественной войны".

Нынешний смотр проходит под девизом: "Мы вместе - Бессмертный полк". По словам Соловьева, тема совместно была определена директором Департамента культуры Минобороны Антоном Губанковым и художественным руководителем Ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова Валерием Халиловым. Памяти этих выдающихся личностей отечественной культуры, стоявших у истоков проекта, были посвящен ряд программ фестиваля и мемориальная выставка в Большом зале консерватории, уточнил Соловьев.

На открытии фестиваля 4 мая в Большом зале консерватории прозвучала оригинальная музыкально- поэтическая композиция "Мы вместе - Бессмертный полк" в исполнении Симфонического оркестра Министерства обороны РФ совместно с Камерным хором Московской консерватории, Тульским государственным хором и Концертным хором МГИМ имени А. Г. Шнитке.

Фестиваль "Дню Победы посвящается..." завершится показом сценической версии оперы-оратории "Бабий Яр", режиссером-постановщиком которой выступил Андрей Цветков-Толбин. В исполнении примут участие оркестр "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета, Детский хор "Пионерия" имени Г. Струве и Тульский государственный хор, а также известные оперные певцы Анастасия Белукова (сопрано), Сергей Радченко (тенор), Роман Улыбин (бас). Партию чтеца исполнит народный артист России Евгений Герчаков, за дирижерским пультом - лауреат Премии президента РФ Владислав Лаврик.

"Бабий Яр" Давида Кривицкого

"Опера-оратория "Бабий Яр" Давида Кривицкого - личный отклик на трагедию, совершившуюся 75 лет назад, - рассказал худрук фестиваля Соловьев. - Композитор воплотил в этом сочинении свои детские воспоминания, когда ребенком, в 1945 году, побывал на месте этого страшного преступления. "Бабий Яр" - дань памяти и сотням тысячам погибших, и скорбь по близким, не вернувшимся домой в тот страшный день 29 сентября 1941 года".

Первое и единственное публичное концертное исполнение при жизни Кривицкого состоялось 26 апреля 1995 года на мемориальном вечере, посвященном памяти катастрофы и героизма еврейского народа во Второй мировой войне.

"Осенью 2016 года при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда развития творческих инициатив опера-оратория "Бабий Яр" получила "второе рождение": сценическая версия, показанная в Московской и Тульской филармониях, способствовала восстановлению исторической справедливости в отношении творческого наследия Давида Кривицкого, ярко продемонстрировала, что среди нас жил и творил композитор выдающегося дарования", - заявил Соловьев.

СМИ отмечали, что Кривицкий создал монументальное сочинение для двух хоров, трех солистов, симфонического оркестра и чтеца, при этом текст произведения звучит на шести языках (русском, английском, немецком, украинском, идише и иврите), в него внедрены слова еврейских песен и молитв. Все это, по оценке прессы, раскрывает трагедию Бабьева Яра как вселенскую катастрофу.

"Исполнение "Бабьего Яра" вызвало серьезный общественный резонанс и горячий отклик в слушательской среде. Теперь сочинение звучит вновь - уже в дни годовщины Великой Победы, символично совпав с юбилеем Давида Кривицкого, которому 12 мая могло бы исполниться 80 лет", - заключил собеседник агентства.