Вечер памяти Евгения Евтушенко состоится в Московском театре имени Маяковского

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Вечер памяти Евгения Евтушенко (1932-2017) состоится в понедельник на сцене Московского театра имени Владимира Маяковского. Об этом ТАСС сообщили в театральном агентстве "Арт-Партнер XXI", которое является организатором мероприятия.

В качестве ведущего выступит известный актер Анатолий Белый. Среди участников программы - Александр Ширвиндт, Михаил Ефремов, Владимир Андреев, Виктор Ерофеев, Дмитрий Харатьян, Владимир Вишневский, Алексей Кортнев, Филипп Янковский, Кристина Орбакайте, Дарья Белоусова и другие.

"Этот день должен был стать бенефисом Евгения Александровича Евтушенко, - сказал генеральный директор агентства "Арт-Партнер XXI" Леонид Роберман. - Но жизнь распорядилась иначе - 1 апреля Евтушенко не стало, и сегодня мы будем вспоминать выдающегося поэта, последнего из плеяды шестидесятников. Из тех, кто собирал залы и стадионы, кому рукоплескала вся Москва".

На вечере прозвучат произведения Евтушенко и песни на его стихи, друзья и единомышленники Евгения Александровича поделятся историями из его жизни, определил Роберман программу предстоящей встречи со зрителями.

Акция "Мой Евтушенко"

Следующей в череде памятных мероприятий станет акция "Мой Евтушенко", инициированная Институтом современного искусства.

Эта программа откроется 4 июня в Большом зале Московской консерватории, где пройдет вечер "Евгений Евтушенко в симфонической музыке". В исполнении Государственного симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" (дирижер - Дмитрий Юровский), Академической хоровой капеллы России им. А. А. Юрлова, Камерного хора Московской консерватории и солистов московских музыкальных театров прозвучит "Тринадцатая симфония" Шостаковича, также состоится премьерное исполнение произведения Лоры Квинт "Страсти по корриде", созданного согласно желанию Евтушенко по мотивам его одноименной поэмы.

Затем, 13 июня, Государственный Кремлевский дворец пригласит публику на музыкально-поэтический спектакль "Если будет Россия, значит, буду и я", в котором стихи Евтушенко прочтут известные актеры театра и кино. Перед глазами зрителей будет создаваться Книга жизни поэта, отображающая все основные вехи в его судьбе как части судьбы большой страны под названием "Россия". В спектакле, наряду со ставшими уже легендарными, прозвучат и новые произведения, созданные Евтушенко в последние годы. На главную сцену страны в этот вечер выйдут популярные исполнители - Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Александр Градский, Надежда Бабкина, Дмитрий Харатьян, Игорь Николаев, Валерия, Анжелика Варум, Интарс Бусулис, Сергей Волчков, Дина Гарипова, Ольга Кормухина и многие другие.

Из биографии Евтушенко

Евгений Евтушенко родился в 1932 году в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса. Его первое стихотворение было опубликовано в газете "Советский спорт", а первая книга стихов "Разведчики грядущего" вышла в 1952 году, тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР.

В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Был автором более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.

Евтушенко скончался 1 апреля в возрасте 84 лет в больнице американского города Талса (штат Оклахома), где с 12 марта проходил лечение в связи с онкологическим заболеванием. Похоронен 11 апреля в писательском поселке Переделкино рядом с могилой Бориса Пастернака - такова была последняя воля поэта.