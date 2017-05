THR: Джонни Депп сыграет главную роль в фильме про основателя компании McAfee

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американский киноактер Джонни Депп воплотит на экране образ эксцентричного программиста Джона Маккафи, более известного как основатель компании-разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee. О нем планируется снять фильм под названием "Король джунглей" (King of the Jungle), сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Будущая картина относится к жанру "черных комедий". В качестве сюжета была выбрана статья специализированного журнала Wired, в котором рассказывалось, как Маккафи продал свое детище и уехал жить отшельником в джунглях Белиза. Сценарий ленты поручено написать Скотту Александеру и Ларри Карацевски, которые продолжат сотрудничество, начатое на съемках фильма "Эд Вуд" (Ed Wood, 1994) с Деппом и Мартином Ландау в главных ролях.

Режиссерами выбраны Гленн Фикарра и Джон Рекуа, снимавшие ленту "Эта дурацкая любовь" (Crazy. Stupid. Love, 2011) со Стивом Кареллом, Райаном Гослингом, Джулианной Мур и Эммой Стоун.

Маккафи родился в сентябре 1945 года на военной базе США в Великобритании, воспитывался он в американском штате Вирджиния. Талантливый программист начинал карьеру в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства, потом проработал в нескольких частных компаниях, пока не основал в 1987 году собственную фирму. В 1994 году он продал McAfee производителю микропроцессоров Intel. Фирма была позже переименована, однако ее продукция до сих пор выходит с товарным знаком McAfee.

Состояние Маккафи в 2007 году выросло до 100 млн долларов. Разразившийся вскоре глобальный финансовый кризис нанес значительный ущерб предпринимателю, который уехал в Белиз на несколько лет, но был вынужден вернуться в США в 2013 году после серии конфликтов с властями. В прошлом году программист баллотировался в президенты США от Либертарианской партии, но в первом круге предвыборной гонки уступил бывшему губернатору штата Нью-Мексико Гэри Джонсону.

53-летний Депп трижды был номинирован на "Оскар" за "Лучшую мужскую роль": в 2004 году за фильм "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины" (Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl), в 2005 году за картину "Волшебная страна" (Finding Neverland) и в 2008 году за ленту "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" (Sweeney Todd: The Demon Barber of the Fleet Street).

Всего за свою карьеру он получил более 65 кинотрофеев.