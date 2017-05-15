Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Умерла народная артистка РФ Ирина Карташева

Культура
15 мая, 10:16 дата обновления: 15 мая, 10:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Как сообщили в театре имени Моссовета, актриса умерла в ночь на понедельник после тяжелой болезни

Поделиться
Материал из 1 страницы
Ирина Карташева

Ирина Карташева

© Зураб Джавахадзе/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Старейшая актриса театра имени Моссовета, ветеран Великой Отечественной войны, народная артистка РФ Ирина Карташева после тяжелой болезни умерла в ночь на понедельник в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"Скорбим, это старейшая актриса нашего театра, наш общественный деятель, ветеран войны, участница фронтовых бригад, - сказала собеседница агентства. - При этом Карташева играла практически до самого последнего времени - еще полгода назад она выходила на сцену".

В театре добавили, что актриса была занята в большинстве спектаклей. Это, в частности, трилогия по Чехову, которую поставил Андрей Кончаловский, постановка грибоедовского "Горя от ума".

Место и время прощания с Ириной Карташевой пока не определены. "Эти вопросы мы будем решать вместе с сыном актрисы", - пояснили в театре.

Карташевой было 94 года. Из них почти 70 лет она провела на сцене Театра имени Моссовета. Студентка Ленинградского театрального института, прервав учебу, в составе фронтовых бригад участвовала в концертах перед бойцами Советской армии. Завершив учебу, она играла в театрах Ленинграда, а в 1947 году поступила в театр имени Моссовета по приглашению известного режиссера и актера Юрия Завадского, который руководил уже тогда популярным творческим коллективом.

Коллегами Карташевой по сцене были Фаина Раневская, Ростислав Плятт, Любовь Орлова. Сама Карташева дебютировала в трагедии Шекспира "Отелло" в роли Дездемоны, а следующей работой для начинающей актрисы стала драма Лермонтова "Маскарад". Кроме того, актриса работала в кино, во многих зарубежных фильмах, демонстрировавшихся в российском прокате, актрисы говорили голосом Карташевой. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
Актеры Ингеборга Дапкунайте и Махиб Гладстон в спектакле режиссера Максима Диденко "Цирк", Москва, 11 мая
12
Премьера мюзикла "Цирк" с Дапкунайте открыла XVII фестиваль искусств "Черешневый лес"
12
Маноло Бланик показал в Эрмитаже свои лучшие работы за 45 лет
14
Made for Lovin’ You: концерт Kiss в "Олимпийском"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский НПЗ прекратил прием нефти из-за нештатной ситуации
2
Путин утвердил стратегию экономической безопасности России до 2030 года
3
Умерла народная артистка РФ Ирина Карташева
4
ЦБ отозвал лицензию у двух банков
5
ЦБ РФ: попытки занижения валютного курса за счет операций на рынке чаще всего неудачны
6
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
7
"За мной стоит большая африканская семья": как русский сын нашел отца в Танзании
Темы дня
Загрузка...
Реклама