Умерла народная артистка РФ Ирина Карташева

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Старейшая актриса театра имени Моссовета, ветеран Великой Отечественной войны, народная артистка РФ Ирина Карташева после тяжелой болезни умерла в ночь на понедельник в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"Скорбим, это старейшая актриса нашего театра, наш общественный деятель, ветеран войны, участница фронтовых бригад, - сказала собеседница агентства. - При этом Карташева играла практически до самого последнего времени - еще полгода назад она выходила на сцену".

В театре добавили, что актриса была занята в большинстве спектаклей. Это, в частности, трилогия по Чехову, которую поставил Андрей Кончаловский, постановка грибоедовского "Горя от ума".

Место и время прощания с Ириной Карташевой пока не определены. "Эти вопросы мы будем решать вместе с сыном актрисы", - пояснили в театре.

Карташевой было 94 года. Из них почти 70 лет она провела на сцене Театра имени Моссовета. Студентка Ленинградского театрального института, прервав учебу, в составе фронтовых бригад участвовала в концертах перед бойцами Советской армии. Завершив учебу, она играла в театрах Ленинграда, а в 1947 году поступила в театр имени Моссовета по приглашению известного режиссера и актера Юрия Завадского, который руководил уже тогда популярным творческим коллективом.

Коллегами Карташевой по сцене были Фаина Раневская, Ростислав Плятт, Любовь Орлова. Сама Карташева дебютировала в трагедии Шекспира "Отелло" в роли Дездемоны, а следующей работой для начинающей актрисы стала драма Лермонтова "Маскарад". Кроме того, актриса работала в кино, во многих зарубежных фильмах, демонстрировавшихся в российском прокате, актрисы говорили голосом Карташевой.