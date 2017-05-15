Павел Чухрай получит почетный приз XXVIII "Кинотавра"

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Режиссер Павел Чухрай получит почетный приз "За честь, достоинство и преданность кинематографу" на открытии XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи, который пройдет с 7 по 14 июня. Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве президент киносмотра Александр Роднянский.

"В этом году приз "За честь, достоинство и преданность кинематографу" получит Павел Чухрай", - сказал Роднянский. Продюсер отметил, что у Чухрая есть "свой кинематограф со своим голосом". Он добавил, что на открытии покажут новый фильм режиссера "Холодное танго", по его словам, это "очень гуманистическая глубокая картина". Среди известных фильмов Чухрая - "Вор", "Водитель для Веры", "Русская игра".

Продюсер признался, что "Кинотавр" трудно представить без скончавшегося киноведа Даниила Дондурея. "Мы попытаемся вместе с Гильдией киноведов почтить его память, - сказал Роднянский. - Это будет или приз специальный его имени, или придумаем некую другую форму, оставлю за собой право объявить это на открытии фестиваля. Скорбим, помним".

Как отметил Роднянский, на фестивале можно будет увидеть "живое молодое кино". Председателем жюри основного конкурса станет Евгений Миронов, в конкурс войдут 14 российских фильмов. Это, в частности, "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Блокбастер" Романа Волобуева, "Жги" Кирилла Плетнева, "Заложники" Резо Гигинеишвили, "Мифы о Москве" Александра Молочникова, "Рок" Ивана Шахназарова, "Три сестры" Юрия Грымова и другие.

Также на фестивале будут соревноваться короткометражные фильмы, пройдет деловая программа, вне конкурса на площади в центре Сочи покажут картины "28 панфиловцев", "Большой", "Викинг", "Время первых", "Дуэлянт", "Ледокол" и другие.