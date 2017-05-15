Фильм Тодоровского "Большой" вошел в тройку лидеров проката

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Новая картина Валерия Тодоровского "Большой" в первые выходные своего проката стартовала с третьей строчки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Фонда кино со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

Также в первой тройке по сборам находятся два крупных зарубежных релиза - это "Меч короля Артура" и "Стражи Галактики", на которые пришлось более 70% экранного времени (сеансов). Фильм "Большой" вышел в российский прокат 11 мая.

"Мы считаем, что это довольно успешный старт для отечественной премьеры, учитывая высокую конкуренцию с ожидаемыми голливудскими релизами, - отметила руководитель PR-дирекции Фонда кино Светлана Бриллиантова. - У фильма Валерия Тодоровского хороший "сарафан", поэтому мы надеемся на минимальное падение сборов во второй уик-энд и длинный прокат фильма".

"По данным ЕАИС, за первый уик-энд картина "Большой" освоила более 82 млн рублей, выступив примерно на уровне драмы "Землетрясение", которая выходила в прокат в начале декабря прошлого года, - пояснили в пресс-службе. - Основные сборы "Большого" пришлись на субботу и воскресенье. В эти дни фильм стабильно собирал порядка 30 млн рублей".

Главная героиня фильма - юная талантливая танцовщица Юля Ольшанская из маленького шахтерского городка (в детстве - Екатерина Самуйлина, в юношеские годы - Маргарита Симонова), которую замечает бывший артист балета Потоцкий (Александр Домогаров) и привозит в Москву. В балетной школе педагогом Юлии становится жесткая и неординарная Галина Михайловна Белецкая (Алиса Фрейндлих) - она попробует сделать из своенравной ученицы приму-балерину Большого театра.