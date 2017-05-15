Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин не сожалеет о том, что Россия не приняла участия в "Евровидении"

Культура
15 мая, 13:22 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН, 15 мая./ТАСС

Президент России считает, что "сегодняшние киевские власти не в состоянии проводить мероприятия такого рода"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 15 мая./ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что решение не принимать участие в конкурсе "Евровидение" было верным и не сожалеет об этом. Свою точку зрения на этот счет он озвучил, выступая на пресс-конференции.

"Что касается "Евровидения", то те, кто хотел посмотреть, могли сделать это в интернете, а то, что наши структуры, вовлеченные в этот процесс, отказались принимать участие, думаю, что поступили правильно, - заявил президент. - Потому что на мой взгляд сегодняшние киевские власти не в состоянии проводить мероприятия такого рода".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Евровидение-2017" Форум "Один пояс - один путь" в Пекине
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
Актеры Ингеборга Дапкунайте и Махиб Гладстон в спектакле режиссера Максима Диденко "Цирк", Москва, 11 мая
12
Премьера мюзикла "Цирк" с Дапкунайте открыла XVII фестиваль искусств "Черешневый лес"
12
Маноло Бланик показал в Эрмитаже свои лучшие работы за 45 лет
14
Made for Lovin’ You: концерт Kiss в "Олимпийском"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве мужчина убил женщину с ребенком и совершил самоубийство
2
Путин не сожалеет о том, что Россия не приняла участия в "Евровидении"
3
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
4
Умерла народная артистка РФ Ирина Карташева
5
Суд отказался арестовывать водителя BMW, избившего женщину в центре Москвы
6
Московский НПЗ прекратил прием нефти из-за нештатной ситуации
7
Volkswagen отзывает в России 14 тысяч автомобилей Audi
Темы дня
Загрузка...
Реклама