Путин не сожалеет о том, что Россия не приняла участия в "Евровидении"

ПЕКИН, 15 мая./ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что решение не принимать участие в конкурсе "Евровидение" было верным и не сожалеет об этом. Свою точку зрения на этот счет он озвучил, выступая на пресс-конференции.

"Что касается "Евровидения", то те, кто хотел посмотреть, могли сделать это в интернете, а то, что наши структуры, вовлеченные в этот процесс, отказались принимать участие, думаю, что поступили правильно, - заявил президент. - Потому что на мой взгляд сегодняшние киевские власти не в состоянии проводить мероприятия такого рода".