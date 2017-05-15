Путин не сожалеет о том, что Россия не приняла участия в "Евровидении"

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ПЕКИН, 15 мая./ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что решение не принимать участие в конкурсе "Евровидение" было верным и не сожалеет об этом. Свою точку зрения на этот счет он озвучил, выступая на пресс-конференции.
"Что касается "Евровидения", то те, кто хотел посмотреть, могли сделать это в интернете, а то, что наши структуры, вовлеченные в этот процесс, отказались принимать участие, думаю, что поступили правильно, - заявил президент. - Потому что на мой взгляд сегодняшние киевские власти не в состоянии проводить мероприятия такого рода".