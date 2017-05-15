В Москве создали комиссию по согласованию киносъемок

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Специальная комиссия по согласованию киносъемок, которая снизит административные барьеры для съемочных групп, создана в Москве. Об этом на заседании комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям сообщила генеральный директор ГБУК города Москвы "Московское кино" Светлана Максимченко.

"Департамент культуры столицы разработал предложение о создании городской кинокомиссии по организации киносъемок под председательством заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова. Мэр это предложение поддержал, буквально это произошло в мае. Первое заседание кинокомиссии пройдет в конце мая-начале июня", - сказала Максимченко.

По ее словам, основная задача созданной комиссии - снизить административные барьеры по согласованию съемок и привлечь кинопроизводителей в столицу, в том числе иностранные съемочные группы. "Мы выяснили, что количество согласующих структур доходит до 30. При этом сроки согласования - минимум 30 дней, а иногда 40-50 дней. Такой административный барьер для иностранных съемочных групп непреодолим, для российских кинопроизводителей также ситуация довольно сложная", - рассказала она о текущей ситуации с киносъемками в столице.

Максимченко уточнила, что презентация московской кинокомиссии пройдет 20 мая на Каннском кинофестивале. "Комиссия будет состоять из представителей тех структур, которые участвуют в согласовании съемок, а также кинематографистов, туда будут приглашены такие важные для согласования структуры, как департамент транспорта, МВД. Регулярность заседаний пока не утверждена, но, я думаю, они будут проходить раз в две недели и после заседания комиссия будет давать разрешение на съемки тем, кто подал заявку", - добавила она.

Гендиректор "Московского кино" пояснила, что заявки на согласование киносъемки будут приниматься через службу "одного окна", которая создается на базе "Московского кино". "Затем мы передаем эту заявку в комиссию и помогаем с коммуникацией с органами исполнительной власти. Мы постараемся этот процесс автоматизировать на базе сайта, будет запущен сайт filmmoscow.com / filmmoscow.ru. Летний период будет тестовым, и какие-то проблемы мы выявим в процессе реализации", - отметила Максимченко.

Ранее, в ходе II Московского культурного форума, прошедшего в марте этого года, кинематографисты отметили, что согласование съемок в Москве затягивается за счет того, что в процесс вовлечено слишком много ведомств. Тогда член попечительского совета Фонда кино и комитета по государственной поддержке кинематографа при правительстве России, кинорежиссер и сценарист Алексей Попогребский высказал мнение о необходимости создания в городе специальной комиссии, которая будет способствовать кинопроизводству в столице.