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Съемки художественного фильма о Зое Космодемьянской планируют начать в 2017 г.

Культура
15 мая, 15:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Сценарий к ленте под рабочим названием "Страсти по Зое" напишет москвичка Елизавета Трусевич

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Съемки художественного фильма о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской планируют начать в 2017 году. Об этом ТАСС в понедельник сообщил исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов.

"Мы сделаем все возможное, чтобы съемки ленты начались уже в этом году", - сказал Кононов. По его словам, конкурс на производство ленты будет объявлен отдельно.

Как сообщили в пресс-службе РВИО, сценарий к ленте под рабочим названием "Страсти по Зое" напишет москвичка Елизавета Трусевич. Ранее, в 2016 году, был объявлен конкурс на написание сценария к картине. В нем приняли участие 70 человек, самому юному соискателю не было и 14 лет, а самому взрослому - 91 год.

"При рассмотрении сценариев жюри учитывало художественные достоинства, историческую точность, значимость и актуальность, а также оригинальность подачи материала, - отметили в пресс-службе. - Решение о выборе лучшего сценария было сложным, так как все сценаристы продемонстрировали высокий профессионализм, победителем творческого конкурса стала Елизавета Трусевич".

Мединский о фильме

В ноябре 2016 года министр культуры РФ, председатель РВИО Владимир Мединский высказался за создание фильма о подвиге Космодемьянской. "Нам не хватает соответствующих объектов показа. Может быть сейчас нам кинофильма не хватает о Зое Космодемьянской", - сказал тогда Мединский.

О подвиге

Зоя Космодемьянская родилась в Тамбовской губернии в 1923 году. С 1930 года жила и училась в Москве. В конце октября 1941 года Зоя вместе с другими комсомольцами решила отправиться на фронт. В начале ноября после обучения в войсковой части в составе разведывательно-диверсионной группы она была переброшена в район Волоколамска.

Одним из заданий группы стало поджечь как можно больше домов на захваченных фашистами территориях. 28 ноября при попытке поджога одного из домов она была схвачена, подвергнута допросу и истязаниям. Несмотря на жестокие пытки, не выдала товарищей и не открыла своего настоящего имени. 29 ноября на перекрестке дорог в центре деревни Петрищево Рузского района в присутствии местных жителей Космодемьянская была повешена фашистами.

По словам очевидца, перед казнью Зоя произнесла: "Товарищи, победа будет за нами. Немецкие солдаты, пока не поздно, сдавайтесь в плен... Советский Союз непобедим и не будет побежден".

16 февраля 1942 года Космодемьянской посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

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