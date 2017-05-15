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Письмо Бориса Пастернака выставлено на аукцион в Москве за 300 тыс. рублей

Культура
15 мая, 15:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

На торги также выставлены инскрипты писателя, а также переведенные им книги "Фауст" Гете и "Мария Стюарт" Шиллера

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Шиллер. Мария Стюарт. Трагедия в пяти действиях / пер. Б. Пастернака, Экземпляр с автографом Бориса Пастернака

Шиллер. Мария Стюарт. Трагедия в пяти действиях / пер. Б. Пастернака, Экземпляр с автографом Бориса Пастернака

© litfund.ru

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Адресованное поэту Георгию Леонидзе письмо Бориса Пастернака выставлено на торги, которые проведет аукционный дом "Литфонд" 18 мая. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе "Литфонда".

"Стартовая цена артефакта - 300 тысяч рублей. Всего же на аукцион выставлено в общей сложности более 420 редких лотов на общую сумму порядка 40 миллионов рублей", - говорится в сообщении пресс-службы аукционного дома.

Помимо письма Пастернака, на торги выставлены его инскрипты (дарственные надписи - прим. ТАСС), а также переведенные им книги "Фауст" Гете и "Мария Стюарт" Шиллера, которые он подарил дочери репрессированного в 1937 году писателя Николо Мицишвили Марине (эстимейт 260-280 и 220-230 тыс. руб. соответственно).

Эксперты аукционного дома в подборке лотов также выделяют автограф Ивана Тургенева на титульном листе "Записок охотника", дарственную надпись Ивана Гончарова на "Обыкновенной истории", два автографа Афанасия Фета на книгах переводов, экземпляр книги Владимира Гиляровского "Забытая тетрадь" с тремя автографами автора.

Кроме того, на аукцион будет выставлено частное собрание редких прижизненных изданий российских классиков XVIII - начала ХХ века. Среди топ-лотов - первые издания книг, в том числе Николая Карамзина, Евгения Баратынского, Александра Островского, Николая Некрасова, Ивана Гончарова, Федора Достоевского и Льва Толстого.

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