СМИ: в Баку в рамках фестиваля "Жара" пройдут творческие вечера Пугачевой и Ротару

БАКУ, 15 мая. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Более пятисот артистов примут участие в фестивале "Жара-2017", который пройдет в столице Азербайджана 27-30 июля. Об этом рассказал в интервью азербайджанскому информационному агентству 1news один из авторов проекта - певец и музыкант Эмин.

Фестиваль "Жара" с участием звезд российской эстрады впервые был проведен в Баку летом прошлого года и, учитывая численность аудитории, - его посетили 5 тыс. зрителей, еще 150 млн увидели музыкальный праздник по российскому "Первому каналу", - стал самым масштабным музыкальным событием на пространстве СНГ. Он был удостоен премии телеканала Russian Musicbox как лучший фестиваль 2016 года.

Второй фестиваль "Жара" стартует 27 июля на живописном курорте на побережье Каспия - Sea Breeze Resort в поселке Нардаран в пригороде Баку.

По словам Эмина, фестиваль будет проходить уже не три, как в первый раз, а четыре дня. "В первый день - в день открытия фестиваля - все артисты исполнят самый главный свой хит… Во второй день мы запланировали юбилейный вечер Софии Ротару, где молодые и уже состоявшиеся артисты исполнят песни из репертуара Софьи Михайловны, намечаются и дуэты с именинницей, и сольное выступление самой виновницы торжества. На третий день состоится аналогичный вечер уже Аллы Пугачевой - и тут будут молодые артисты, дуэты и сольное выступление самой примадонны российского шоу-бизнеса", - рассказал организатор фестиваля. По его словам, на последний день фестиваля запланирован юбилейный вечер Григория Лепса, которому в этом году исполняется 55 лет.

"Мы ожидаем более 500 артистов - это сами артисты, их музыканты, танцоры и сопровождающие. Кроме них будет около 100 человек технического персонала", - отметил Эмин. Он сообщил, что ежедневно на фестивале будет представлено 35-40 номеров - сольных, дуэтных. В целом, за четыре дня будет показано около 150 уникальных номеров, подготовленных специально для "Жары".

Эмин признался в интервью, что идея фестиваля пришла ему в голову спонтанно, и он не мог предположить, что она превратится в такой масштабный проект. "Признаюсь, что масштаб "Жары" поражает даже меня самого… "Жары-2016" так запомнилась моим коллегам, что уже после завершения фестиваля, они интересовались, когда он будет проходить в следующем году, чтобы запланировать свой концертный график … Все хотят в Баку на наш фестиваль - и это очень приятно… Сегодня уже очевидно, что мы создали такой бренд, который как локомотив тянет за собой и другие проекты", - отметил Эмин. Он поделился планами в случае успеха фестиваля и в этом году продлить его еще на один день и видоизменить формат на конкурсный.

"Но это будет не соревнование в классическом смысле, не конкурс молодых исполнителей, а нечто совсем другое. Между собой будут соревноваться уже состоявшиеся артисты, но пока не буду раскрывать всех секретов", - добавил музыкант. Он также не раскрыл планов расширить в перспективе географию фестиваля. "Но сейчас мы настолько быстро набираем обороты на постсоветском пространстве, что не хочется делать большой акцент на международную тему. Встанем крепко на ноги, а после уже будем развиваться и в этом направлении… Начнем с Европы и будем двигаться в направлении США", - сказал Эмин. Среди новшеств нынешнего фестиваля он также отметил создание фан-зоны, вмещающей 5 тыс. зрителей.

Фестиваль "Жара" - это совместный проект Эмина, основателя "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергея Кожевникова и заслуженного артиста России Григория Лепса. Об участии в нем заявили также Николай Басков, Лайма Вайкуле, Лев Лещенко, Ани Лорак, Максим Галкин, Дима Билан, Слава, Натали, Алексей Воробьев, Наргиз, Сергей Лазарев и другие исполнители. Организаторы ожидают, что в этом году концерты в рамках фестиваля посетят до 10 тыс. человек.