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Константин Райкин впервые в РФ представил спектакль по пьесе "Ваня и Соня и Маша и Гвоздь"

Культура
15 мая, 19:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Пьеса была отмечена премией "Тони" в 2013 году

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Константин Райкин

Константин Райкин

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Премьера лирической комедии "Ваня и Соня и Маша и Гвоздь", поставленной режиссером и художественным руководителем театра "Сатирикон" Константином Райкиным по пьесе американского драматурга Кристофера Дюранга, состоялась в Москве. Спектакль был показан на сцене ММЦ "Планета КВН", который "Сатирикон" арендует на время ремонта, передает корреспондент ТАСС.

На русский язык пьесу, написанную в 2012 году, перевел Михаил Мишин. В спектакле рассказывается история жизни американцев, родители которых были учителями литературы и назвали их в честь персонажей Чехова. На протяжении спектакля герои сталкиваются с житейскими ситуациями, словно заимствованными из пьес русского драматурга - "Вишневый сад", "Чайка", "Дядя Ваня".

"Эта американская пьеса много рассказывает о нас, русских, это двукультурная пьеса, - сказал ТАСС Райкин. - Кристофер Дюранг гораздо правильнее смотрит на вещи, чем наши дипломаты и политики. Между нами (американцами и русскими - прим. ТАСС) общего гораздо больше, чем различий и антагонизма, и пьеса это доказывает".

Дюранг был отмечен премией "Тони" за пьесу "Ваня и Соня и Маша и Гвоздь" в 2013 году. Она шла во многих театрах США. Но перенести ее на российскую сцену Райкин решил не только из-за популярности. "Пьеса Дюранга отличается глубиной, драматизмом, тонким юмором - всем тем, что я так люблю, а главное, она проникнута пиететом и уважением по отношению к русской культуре", - признался режиссер.

Кристофер Дюранг выступил сценаристом в некоторых проектах на американском телевидении, так что спектакль по его пьесе отчасти напоминает ситком, а легкие шутки сопровождают вполне серьезные диалоги персонажей. "Здесь есть юмор разного качества: и экстравагантный, почти клоунский, и глубокий, тонкий", - объяснил Райкин.

"Я не удивлюсь, если российские театры теперь будут выхватывать у нас эту пьесу, - рассказала ТАСС народная артистка РФ Лика Нифонтова, исполнившая роль Маши. - В ней есть все: она и пронзительная, и смешная, с яркими, характерными персонажами". Главные роли в спектакле сыграли Денис Суханов, Лика Нифонтова, а также дочь и жена Константина Райкина - Полина Райкина и Елена Бутенко-Райкина.

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