"Известия": Минкультуры сократит поддержку игровых кинопроектов

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Министерство культуры намерено сократить финансовую поддержку игровых кинопроектов в этом году. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минкультуры изданию сообщили, что финансирование будет предусмотрено примерно для 40 игровых фильмов. Отмечается, что это почти в два раза меньше, чем годом ранее. Также будут ужесточены и сами правила распределения господдержки.

Также в пресс-службе отметили, что в полтора раза снизилась максимальная планка субсидии на дебютное кино. Газета отмечает, что теперь в этом сегменте можно получить 15 млн рублей, а не 25, как было раньше. Поддержку авторских и детских фильмов решено сохранить на том же уровне.

Ведомство не уточнило, сколько всего в этом году потратит на кинопроизводство. "На данный момент общий уровень поддержки мы не разглашаем. Эти данные будут доступны на официальном сайте ведомства по итогам питчингов (презентация и защита проектов игрового авторского и экспериментального кино - прим. ТАСС)", - сказали в Минкультуры.

По данным издания, в последние годы общий объем поддержки кинематографа неуклонно снижался, чуть замедлив падение в Год российского кино. Если в 2013 году Минкультуры выделило на кино и анимацию более 3 млрд рублей, то в 2014 году - уже 2,9 млрд, в 2015-м - 1,92, а в 2016-м, - 1,97 млрд рублей. Отмечается, что Фонд кино, который занимается поддержкой коммерческого кино, распределит в этом году 3 млрд рублей.