Скульптура Бранкузи продана с аукциона за $57 млн, картина Пикассо - за $45 млн

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Работа французского скульптора-абстракциониста румынского происхождения Константина Бранкузи (1876-1957) La muse endormie ("Спящая муза") была продана за рекордную для этого мастера сумму в $57 млн на торгах аукционного дома Christie's. Картина Пабло Пикассо (1881-1973) Femme assise, robe bleue ("Сидящая женщина в голубом платье", 1939) ушла с молота за $45 млн. Об этом сообщил во вторник на своем сайте дом Christie's, представивший результаты торгов "Искусство импрессионистов и модернистов", которые состоялись в Нью-Йорке вечером в понедельник по местному времени.

Румынский мастер Константин Бранкузи, работавший во Франции, считается одним из основателей стиля абстрактной скульптуры и одним из крупнейших представителей парижской школы авангардного искусства. Прежний рекорд цены для произведений этого художника составлял $29 млн.

Картина Пабло Пикассо Femme assise, robe bleue была написана в 1939 году, на ней изображена муза художника и его возлюбленная Дора Маар. Другая картина Пикассо, Femme assise dans un fauteuil ("Женщина, сидящая в кресле"), продана на тех же торгах за $30 млн. Рекорд цены для картин Пикассо составляет $179 млн, за такую сумму в 2015 году было продано полотно Les Femmes d'Alger ("Алжирские женщины (версия О)").

За $14,5 млн в понедельник была продана на торгах Christie's картина Марка Шагала (1887-1985) Les trois cierges ("Три свечи").

Общая стоимость реализованных в ходе этого аукциона работ составила $289 млн. Это на 104% больше, чем выручка аналогичных торгов Christie's, состоявшихся в прошлом году, и лучший результат продаж произведений импрессионистов и модернистов этого дома с 2010 года.