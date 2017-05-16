Новосибирский театр оперы и балета по заданию властей заказал проект сохранения здания

НОВОСИБИРСК, 16 мая. /ТАСС/. Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) по заданию управления по госохране объектов культурного наследия Новосибирской области заказал комплексное техническое обследование и разработку плана по сохранению здания театра, являющегося памятником архитекторы федерального значения. Проведенная ранее без такого проекта реконструкция вызвала неоднозначную оценку со стороны сообщества архитекторов и общественности.

"Начальная (максимальная) цена контракта 38,2 млн рублей. (…) Срок завершения работ: до 30 ноября 2017 года", - сообщается на сайте госзакупок.

Техническое задание включает обследование строительных и инженерных конструкций здания и разработку научно- проектной документации по сохранению памятника архитектуры. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 июня.

Реконструкция в театре стала яблоком раздора между руководством театра, общественниками и профессиональными архитекторами. В 2015 году управление по госохране объектов культурного наследия Новосибирской области выявило нарушения при проведении ремонта в Новосибирском театре оперы и балета, который начали по инициативе нового гендиректора театра Владимира Кехмана. Его обвинили в изменении исторических интерьеров в вестибюле, в фойе на первом и втором этажах и в зрительном зале, также возникли замечания к качеству работ по реставрации кровли и фасада здания театра.

В марте текущего года Центральный районный суд Новосибирска вынес решение о взыскании с Кехмана штрафа в размере 100 тыс. рублей за несанкционированные ремонтные работы. Тем не менее, в конце мая театр закрылся на дальнейшую реконструкцию, на работы было потрачено 180 млн рублей из федерального бюджета. Как сообщалось ранее, в ходе рабочей поездки в сентябре 2016 года в Новосибирск министр культуры РФ Владимир Мединский поручил руководству НОВАТа изучить претензии контрольных органов к проведенной в 2015-2016 реконструкции и получить их согласования до конца года.

Владимир Кехман был назначен директором Новосибирского государственного академического театра оперы и балета указом министра культуры РФ Владимира Мединского в марте 2015 года после увольнения предыдущего директора Бориса Мездрича в связи со скандальной постановкой оперы "Тангейзер" в театре.