Тимур Бекмамбетов возглавил рейтинг самых успешных российских режиссеров по версии Forbes

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Режиссер Тимур Бекмамбетов возглавил первый рейтинг коммерчески успешных российских режиссеров, составленный журналом Forbes. Всего в список вошли 20 кинематографистов.
В первый кинематографический рейтинг журнала попали режиссеры фильмов, сборы которых значительно превзошли потраченные бюджеты. Основа рейтинга - совокупный финансовый результат - положительная разница между бюджетами и сборами картин, которые они снимали. Для составления рейтинга использовался анализ данных о бюджетах и сборах всех российских фильмов, снятых с 2000 года.
Финансовый результат Бекмамбетова составил $430 млн, его самой успешной картиной стала лента "Особо опасен". В топ-5 рейтинга также вошли Леван Габриадзе ($79,3 млн, самый коммерчески успешный фильм - "Убрать из друзей"), Федор Бондарчук ($69 млн, "Сталинград"), Николай Лебедев ($63,6 млн, "Волкодав из рода Серых Псов") и Дмитрий Дьяченко ($45,8 млн, "О чем еще говорят мужчины").