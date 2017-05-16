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В США умер киноактер Олег Видов

Культура
16 мая, 15:17 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Актер скончался в возрасте 73 лет от осложнений, связанных с онкологическим заболеванием

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Олег Видов

Олег Видов

© Алексей Антонов/ТАСС

ВАШИНГТОН, 16 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Советский и американский киноактер Олег Видов умер 16 мая в возрасте 73 лет у себя дома в Уэстлейк-Вилидж близ Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Об этом сообщила ТАСС вдова Джоан Борстен. По ее словам, смерть наступила от "осложнений, связанных с раковым заболеванием".

Видов начал сниматься в кино в 1960 году, еще до поступления во ВГИК, и позже стал одним из самых популярных актеров своего поколения. Сыграл главные роли в фильмах "Всадник без головы" и "Москва, любовь моя", снимался у известных режиссеров, в том числе в "Ватерлоо" у Сергея Бондарчука. В этот международный проект актера пригласил итальянский продюсер Дино Де Лаурентис.

Проживая в СССР, Видов немало снимался за рубежом, в частности, в Югославии. В 1985 году он переехал в США и стал работать в Голливуде, где его партнерами были, в частности, Арнольд Шварценеггер, Микки Рурк, Уоррен Битти.

В 1988-м Видов вместе с женой занялся бизнесом и создал фирму по реставрации и распространению советских мультфильмов. Помогал ему в этом Михаил Барышников. Позже права на анимационную коллекцию американцы уступили российскому бизнесмену Алишеру Усманову.

Борстен также сочла нужным отметить, что ее покойный муж был одним из основателей и руководителей Реабилитационного центра в Малибу-Бич (штат Калифорния), специализирующегося на лечении от алкоголизма и наркомании.

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