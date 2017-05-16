Бейдж участника ПМЭФ станет билетом в музеи Петербурга и пригородов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Культурная программа Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) впервые включит в этом году новый формат - посещение музеев Санкт-Петербурга и дворцово-парковых ансамблей в его пригородах по предъявлении бейджа ПМЭФ в качестве билета. Об этом сообщили на заседании оргкомитета форума в Санкт-Петербурге.

"В этом году будет очень насыщенная культурная программа, запланировано более 50 мероприятий, это выставки, концерты, благотворительные мероприятия, - сказал советник президента РФ Антон Кобяков. - Появится новый формат в культурной программе форума - это посещение музеев и пригородов Санкт-Петербурга по предъявлении бейджа участника в Екатерининском, Александровском парке Царского Села, Русском музее, Государственной академической капелле Санкт-Петербурга".

Культурная программа форума включит события, посвященные Индии - стране-гостю ПМЭФ. На приеме от Конфедерации Индийской промышленности в Гранд Отеле Европа будут представлены национальные танцы этой страны, показ индийской моды с музыкальным сопровождением в жанре Bollywood, а также разнообразные блюда индийской кухни, отмечают организаторы.

Кроме того, по словам Кобякова, ожидается большое количество спортивных мероприятий.

Дворцы и музыка

В музейном комплексе Государственного Русского музея гости ПМЭФ смогут ознакомиться с одной из крупнейших в мире коллекций отечественного искусства с XII по ХХ век и посетить архитектурно-художественный комплекс в историческом центре Санкт-Петербурга, включающий Михайловский, Строгановский, Мраморный дворцы и Михайловский замок, Летний сад с Летним дворцом Петра I, Михайловский сад и домик Петра I.

В Царскосельском государственном музее-заповеднике, бывшей парадной резиденции российских императоров, основанной Петром Великим для его жены Екатерины I, участники форума посетят Екатерининский и Александровский парки. На их территории расположены памятники архитектуры XVIII-XIX века, в том числе недавно открытые после реставрации павильон "Арсенал" с воссозданной оружейной экспозицией и павильон "Агатовые комнаты", восстановление которых было удостоено европейской премии Europa Nostra.

Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга представит гостям ПМЭФ традиции отечественной музыкальной культуры, история которых ведется с конца XV века.

Форум в Петербурге

ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт- Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.