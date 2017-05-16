Темами акции "Ночь в музее" стали Революция 1917 г. и Год экологии

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Общероссийская акция "Ночь в музее" 20 мая пройдет в 80 регионах, в ее рамках состоятся 1,5 тыс. мероприятий. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов.

"Эта "Ночь в музее" из всех проведенных ожидается самая бурная и самая интересная. Более 80 регионов, более 1,5 тысяч мероприятий пройдут в рамках акции. Главными темами стали столетие Революции 1917 года и Год экологии в России", - рассказал он.

Аристархов напомнил, что приуроченная к Международному дню музеев акция, которая в этом году пройдет в 11-й раз, уже давно вышла за пределы музейных стен. В ней также принимают участие библиотеки, театры и даже парки. Так, например, в петербургском Летнем саду запланирована специальная экскурсия, а старт "Ночи в музее" будет дан в московском саду Эрмитаж, где пройдет образовательный фестиваль с участием деятелей культуры и искусства, в том числе художника Олега Кулика, искусствоведа Андрея Сарабьянова и фотографа Игоря Мухина.

"Впервые в "Ночи в музее" будут принимать участие музеи московского Кремля. Кремль ночью закрыт, но в лекционном зале вне его стен будет специальная программа", - рассказал Аристархов.

Кроме того, в государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина будет запущена федеральная программа "Артефакт" - благодаря специальному приложению через гаджеты можно узнать больше о том или ином экспонате, наведя на него экран. "Это будет одним из акцентов акции в Пушкинском музее. У нас будет возможность познакомиться с коллекцией импрессионистов и с шедеврами Египетского зала", - рассказала руководитель Отдела маркетинга и связей с общественностью ГМИИ им. А. С. Пушкина Евгения Киселева.

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