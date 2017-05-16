Юбилейный Каннский кинофестиваль пройдет при повышенных мерах безопасности

ПАРИЖ, 16 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу Франции с 17 по 28 мая при повышенных мерах безопасности.

Как сообщил мэр города Канны Давид Лиснар в эфире радиостанции France Bleu Azur, помимо многочисленных барьерных ограждений вдоль дорог на улицах установлены около 300 цветочных клумб в металлических уличных вазонах, призванных защитить пешеходов от наезда автомобиля.

"В этом году мы идем на серьезный шаг в том, что касается усиления мер безопасности, потому что угроза (терактов) остается высокой", - сказал Лиснар, напомнив о произошедшем в прошлом году теракте в Ницце, когда 31-летний выходец из Туниса на грузовике врезался в толпу людей, наблюдавших на Английской набережной за салютом в честь Дня взятия Бастилии.

Лиснар заверил, что "приняты все необходимые меры безопасности, поэтому гостям фестиваля и жителям города не о чем беспокоиться". Он сообщил, что в патрулировании улиц будет задействовано большое число полицейских.

Помимо этого, как сообщили в местной префектуре, дежурить на улицах будут десятки добровольцев, которые в эти дни "станут глазами и ушами стражей правопорядка". Кроме того, специально к Каннскому фестивалю в местах массового скопления людей установлены более 550 камер видеонаблюдения, которые позволят полностью контролировать ситуацию в городе.

Между тем организаторы фестиваля сообщили о завершении последних приготовлений к одному из самых престижных киносмотров в мире. Они заверили, что, несмотря на усиленные меры безопасности, сделают все возможное, чтобы сохранить привычную атмосферу мероприятия.

О фестивале

Каннский фестиваль был учрежден в конце 1930-х годов по инициативе французского министра по делам образования и искусства Жана Зея как альтернатива Венецианскому кинофестивалю. Современный масштаб киносмотр приобрел после 1951 года, когда председателем жюри в течение нескольких лет был Жан Кокто, французский писатель, поэт, драматург, художник и кинорежиссер. С 1952 года мероприятие проходит ежегодно в мае во Дворце фестивалей и конгрессов.

В этом году комиссия фестиваля отобрала 19 работ для основного конкурса из почти двух тысяч полнометражных фильмов. Из них в официальную программу вошли 49 картин. В основной конкурсной части среди прочих оказались и два российских фильма - "Нелюбовь" Андрея Звягинцева и "Теснота" Кантемира Балагова (заявлен в программе "Особый взгляд"). Председателем жюри выбран испанский кинорежиссер Педро Альмодовар.

Ведущей Каннского фестиваля станет итальянская актриса Моника Беллуччи.