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В Белграде открылась выставка, посвященная Николаю II и его семье

Культура
16 мая, 16:44 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев

В знак благодарности последнему русскому императору в Белграде также установят памятник

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БЕЛГРАД, 16 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Выставка фотографий "Навстречу русскому царю - царское служение", посвященная российской царской семье, открылась в Белграде в доме-памятнике сербского короля Петра Первого. В церемонии открытия принял участие заместитель главы Белграда Андрея Младенович, сообщило агентство TANJUG.

Младенович напомнил, что сербы многим обязаны Николаю II, отметив, что "если бы не было ультиматума царя, сербская армия не была бы переправлена из Албании на остров Корфу", что в итоге спасло многие человеческие жизни. В знак благодарности русскому царю в Белграде воздвигнут памятник Николаю II, напомнил заместитель главы сербской столицы.

Выставка рассказывает о личности последнего российского императора, а также о членах его семьи. Экспозиция преследует цель познакомить зрителя с каждодневным укладом жизни семьи монарха, чертами его характера. Черно-белые фотографии взяты из архивов или из личных альбомов семьи Романовых.

Как говорится в сообщении Сербской православной церкви, выставка должна напомнить о приближающейся 100-летней годовщине мученической смерти Романовых. Царская семья, причисленная Русской православной церковью к лику святых, пользуется особенной любовью у сербских верующих, отмечает СПЦ.

Выставка разделена на три тематических раздела. Первый содержит официальные фото царской семьи и ее представителей. Второй - неформальный, здесь Романовы запечатлены в обычной обстановке, на прогулках, во время игры. Третий раздел посвящен военной тематике, здесь Николай II выступает перед войсками, обучает военному делу наследника Алексея, а императрица Александра Федоровна с дочерьми ухаживают за ранеными в госпиталях.

Организаторами выставки выступили московский Сретенский монастырь, портал "Православие.ру" во взаимодействии со студией "Русский царь". До Белграда экспозиция объехала 19 городов Сербии, вызвав большой интерес к истории царской семьи и России в целом.

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