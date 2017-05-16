Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Герои детского мультфильма "Фиксики" заговорят по-осетински

Культура
16 мая, 16:37 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 16, мая. /ТАСС

Лицензионное соглашение является одним из этапов благотворительной акции, направленной на перевод современных детских мультфильмов на осетинский язык

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 мая. /ТАСС/. Детский мультфильм "Фиксики" планируется перевести на осетинский язык, сообщил ТАСС инициатор перевода, представитель Северо-Осетинской региональной физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация национальных видов спорта, игр и культуры" Тамерлан Цгоев.

"После продолжительных переговоров подписано первое лицензионное соглашение между Федерацией и компанией "Аэроплан" - обладателями прав на популярный детский познавательный мультипликационный сериал "Фиксики". Приятная новость поступила к нам как раз накануне празднования родного языка в республике", - сказал Цгоев.

По его словам, соглашение является одним из этапов благотворительной акции "Операци Æ", направленной на перевод современных популярных детских мультфильмов на осетинский язык. Проект был запущен в мае прошлого года, за это время было продано порядка 5 тыс. специально изготовленных силиконовых браслетов с надписями на осетинском языке. Деньги от продажи браслетов поступили на реализацию акции, для их распространения были созданы 40 торговых точек по всей республике, около 200 браслетов также было направлено в Южную Осетию.

Свою поддержку также предложила компания "Фроствей", которая перечисляла в фонд перевода мультфильмов каждые 5 руб. с продажи вышедшего на российский рынок мороженого "Старый город". Организационную поддержку акции оказывает министерство Северной Осетии по вопросам национальных отношений.

Осетинский язык относится к иранской группе индоиранской ветви индоевропейских языков и является, наряду с ягнобским, одним из двух сохранившихся до нашего времени северо-восточно-иранских языков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
5
Пусть расцветает миллион цветов: в столице Канады проходит фестиваль тюльпанов
Актеры Ингеборга Дапкунайте и Махиб Гладстон в спектакле режиссера Максима Диденко "Цирк", Москва, 11 мая
12
Премьера мюзикла "Цирк" с Дапкунайте открыла XVII фестиваль искусств "Черешневый лес"
12
Маноло Бланик показал в Эрмитаже свои лучшие работы за 45 лет
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин наделил ФСБ правом изымать земельные участки и объекты имущества для госнужд
2
В США умер киноактер Олег Видов
3
"Яндекс" назвал действия властей Украины санкциями против самих украинцев
4
Кремль не намерен отвечать на вопрос Познера к Путину по приговору Соколовскому
5
Верховная рада запретила использование георгиевской ленты
6
Лавров доложил Путину о встрече с Трампом
7
FT: хакеры выложили в сеть второй похищенный у спецслужб США вирус
Темы дня
Загрузка...
Реклама