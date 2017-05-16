Герои детского мультфильма "Фиксики" заговорят по-осетински

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ВЛАДИКАВКАЗ, 16 мая. /ТАСС/. Детский мультфильм "Фиксики" планируется перевести на осетинский язык, сообщил ТАСС инициатор перевода, представитель Северо-Осетинской региональной физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация национальных видов спорта, игр и культуры" Тамерлан Цгоев.
"После продолжительных переговоров подписано первое лицензионное соглашение между Федерацией и компанией "Аэроплан" - обладателями прав на популярный детский познавательный мультипликационный сериал "Фиксики". Приятная новость поступила к нам как раз накануне празднования родного языка в республике", - сказал Цгоев.
По его словам, соглашение является одним из этапов благотворительной акции "Операци Æ", направленной на перевод современных популярных детских мультфильмов на осетинский язык. Проект был запущен в мае прошлого года, за это время было продано порядка 5 тыс. специально изготовленных силиконовых браслетов с надписями на осетинском языке. Деньги от продажи браслетов поступили на реализацию акции, для их распространения были созданы 40 торговых точек по всей республике, около 200 браслетов также было направлено в Южную Осетию.
Свою поддержку также предложила компания "Фроствей", которая перечисляла в фонд перевода мультфильмов каждые 5 руб. с продажи вышедшего на российский рынок мороженого "Старый город". Организационную поддержку акции оказывает министерство Северной Осетии по вопросам национальных отношений.
Осетинский язык относится к иранской группе индоиранской ветви индоевропейских языков и является, наряду с ягнобским, одним из двух сохранившихся до нашего времени северо-восточно-иранских языков.