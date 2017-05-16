"Наше радио": санкции не закроют украинским музыкантам путь на радиостанцию

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Украинские санкции не скажутся на редакционной политике "Нашего радио", оно остается открытым для музыкантов вне зависимости от их национальности. Выдержки из соответствующего заявления редколлектива радиостанции, попавшей в санкционный список, приводятся на сайте информационного агентства Национальная служба новостей (НСН), которое, как и "Наше радио", входит в ЗАО "Мультимедиа Холдинг".

"Наше радио" всегда было вне политики. У нас в эфире звучали, звучат и будут звучать замечательные украинские группы "Океан Эльзы", "Бумбокс" и "5’nizza". Мы всегда открыты для новых талантливых музыкантов вне зависимости от их национальности <...> Мы рады видеть наших украинских друзей-музыкантов в студии "Нашего радио" и на фестивале "Нашествие", - говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал расширенный список физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. На этот раз санкционный список физлиц состоит из 1,228 тыс. человек, юридических - из 468. Список пополнили ряд депутатов Госдумы, российские журналисты, судьи Конституционного суда. Также под санкции Киева подпали российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компании Mail.ru, "Яндекс" и многие другие.