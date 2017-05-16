Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Наше радио": санкции не закроют украинским музыкантам путь на радиостанцию

Культура
16 мая, 16:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Редколлектив "Нашего радио" отметил в своем заявлении, что радиостанция всегда была вне политики и готова приглашать к себе "украинских друзей-музыкантов"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Украинские санкции не скажутся на редакционной политике "Нашего радио", оно остается открытым для музыкантов вне зависимости от их национальности. Выдержки из соответствующего заявления редколлектива радиостанции, попавшей в санкционный список, приводятся на сайте информационного агентства Национальная служба новостей (НСН), которое, как и "Наше радио", входит в ЗАО "Мультимедиа Холдинг".

"Наше радио" всегда было вне политики. У нас в эфире звучали, звучат и будут звучать замечательные украинские группы "Океан Эльзы", "Бумбокс" и "5’nizza". Мы всегда открыты для новых талантливых музыкантов вне зависимости от их национальности <...> Мы рады видеть наших украинских друзей-музыкантов в студии "Нашего радио" и на фестивале "Нашествие", - говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал расширенный список физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. На этот раз санкционный список физлиц состоит из 1,228 тыс. человек, юридических - из 468. Список пополнили ряд депутатов Госдумы, российские журналисты, судьи Конституционного суда. Также под санкции Киева подпали российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компании Mail.ru, "Яндекс" и многие другие.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкции Украины против России
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
5
Пусть расцветает миллион цветов: в столице Канады проходит фестиваль тюльпанов
Актеры Ингеборга Дапкунайте и Махиб Гладстон в спектакле режиссера Максима Диденко "Цирк", Москва, 11 мая
12
Премьера мюзикла "Цирк" с Дапкунайте открыла XVII фестиваль искусств "Черешневый лес"
12
Маноло Бланик показал в Эрмитаже свои лучшие работы за 45 лет
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин наделил ФСБ правом изымать земельные участки и объекты имущества для госнужд
2
В США умер киноактер Олег Видов
3
"Яндекс" назвал действия властей Украины санкциями против самих украинцев
4
Кремль не намерен отвечать на вопрос Познера к Путину по приговору Соколовскому
5
Украина заблокировала "Яндекс" и "ВКонтакте"
6
Лавров доложил Путину о встрече с Трампом
7
Верховная рада запретила использование георгиевской ленты
Темы дня
Загрузка...
Реклама