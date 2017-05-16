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Оперная певица Хибла Герзмава создаст новую разножанровую концертную программу

Культура
16 мая, 18:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Анастасия Силкина

Концертная программа будет включать джаз, эстрадные песни и абхазскую народную музыку

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МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Оперная дива Хибла Герзмава и "Фонограф-джаз-бэнд" под управлением Сергея Жилина создадут концертную программу, которая будет включать как джаз, так и народную и эстрадную музыку. Основой проекта станет концерт "Два портрета Хиблы Герзмавы" в Государственном Кремлевском дворце 24 мая, сообщили музыканты на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы хотим этот концерт использовать как некую базу для построения уже большой концертной программы, которую мы будем развивать по всем направлениям: эстрадная песня, джазовая композиция и абхазская народная музыка. Я бы назвал концерт некой репетицией дальнейшего хода мысли", - отметил Жилин.

Артистка подтвердила, что такие планы существуют, и добавила, что концерт в Кремле также может стать основой нового диска. "Мы надеемся, что у нас случится хорошая запись концерта, мы послушаем ее. Если понравится, то, может быть, сделаем запись такой программы", - предположила Герзмава.

Первый сольный концерт в Кремлевском дворце

Герзмава призналась, что очень волнуется перед выступлением на Кремлевской сцене.

"У меня впервые сольный концерт в Кремле, до этого я принимала участие в разных гала-концертах там, и это всегда было большим счастьем. Я абсолютно не отдохнула после "Ла Скала" (Герзмава в этом году дебютировала в итальянском театре в заглавной партии оперы "Анна Болейн" - прим. ТАСС), но уже вся в работе над этим концертом. Не ищу легких путей", - заявила оперная дива.

В первом отделении певица исполнит классические оперные произведения в сопровождении Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония". За пульт встанет лауреат премии "Грэмми", итальянский дирижер Марко Армильято.

Программа второго отделения будет состоять из смеси джаза, народных абхазских песен и эстрады, в том числе советских композиций. Поклонников Герзмавы также ждут дуэты: гостями вечера станут ее подруги, певицы Лариса Долина и Лайма Вайкуле.

По словам Герзмавы, ей важно показать, что "оперная певица может петь разным звуком и абсолютно разную музыку".

"Программу концерта можно было бы назвать "Три портрета", а может, и "Четыре портрета", - заметил Жилин.

Хибла Герзмава

Хибла Герзмава - народная артистка России, народная артистка Республики Абхазия. С 1995 года солистка (сопрано) Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Ее талант отмечен наградами ряда международных конкурсов вокалистов, среди которых итальянский Voci Verdiani ("Вердиевские голоса"), конкурсы имени Франсиско Виньяса в Барселоне и имени Н. А. Римского- Корсакова в Санкт-Петербурге, Международный конкурс имени П. И. Чайковского в Москве, а также театральные премии "Золотой Орфей" и "Золотая маска".

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