Режиссер Валерий Фокин возглавит театральную секцию Петербургского культурного форума

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Народный артист России режиссер Валерий Фокин возглавит театральную секцию VI Санкт-Петербургского международного культурного форума с приглашением зарубежных гостей. Эта встреча впервые пройдет не в декабре, а 16-18 ноября.

"Я отвечаю за театральную программу форума и постараюсь сделать так, чтобы она не ограничивалась приездом именитых театральных гостей", - сообщил режиссер на пресс-конференции на Новой сцене Александринского театра.

В соответствии с пожеланием дирекции форума руководитель театральной секции пригласил в ноябре на гастроли три зарубежных коллектива. После долгого перерыва в Петербург приедет Польский национальный театр Народовы со спектаклем "Дзяды" по Адаму Мицкевичу в постановке литовского режиссера Эймунтаса Някрошюса.

"Это хорошо, потому что наши отношения с польскими коллегами были всегда прекрасные, но в силу определенных обстоятельств они прервались, и теперь возобновляются", - сказал Фокин. По его словам, "Дзыды" - это особое произведение для поляков, очень острое, и в режиссуре Някрошюса "это будет любопытно".

Свой спектакль покажет японский театральный деятель Тадаши Сузуки, давний партнер Александринского театра. Он согласился провести в Петербурге мастер-класс на основе своей постановки. Венгерский национальный театр покажет в дни форума спектакль по сатирическому рассказу "Крокодил" Федора Достоевского в постановке Фокина. По его словам, эта работа вызвала большой интерес у театралов Будапешта и оказалась весьма актуальной в контексте нынешнего европейского уклада жизни.

Свои премьеры представят на форуме и петербургские театры. Так, Малый драматический театр - Театр Европы покажет спектакль Льва Додина по Брехту "Страх Любовь Отчаяние", театр "Мастерская" Григория Козлова - "Мастера и Маргариту" по Булгакову, Театр имени Ленсовета - новую работу Юрия Бутусова, который обратился к драматургии Шекспира.