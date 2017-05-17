Замминистра культуры: британский опыт в управлении историческими объектами полезен для РФ

ЛОНДОН, 17 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Опыт деятельности британского фонда National Trust (NT) в управлении объектами культурно-исторического наследия заслуживает тщательного изучения с целью создания в России аналогичных структур в будущем. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра культуры РФ Олег Рыжков, который 17 мая завершает трехдневный визит в Соединенное Королевство, во время которого он осмотрел ряд принадлежащих фонду объектов и провел переговоры с генеральным директором NT Хелен Гош.

Частный фонд как эффективный управленец

"Цель этого визита - познакомиться с деятельностью фонда National Trust, поскольку это один из тех редких случаев, когда коммерческая организация удачно оперирует на рынке исторической недвижимости, не получая при этом никакой спонсорской помощи от государства. И тем не менее это очень успешная компания с оборотом в сотни миллионов фунтов и с огромной сетью объектов. Этот опыт нас очень заинтересовал, мы поехали специально посмотреть, что же такого они делают, чтобы быть настолько успешными", - сообщил замминистра.

По его словам, в Великобритании есть и совсем другой пример работы на этом направлении в лице государственной организации English Heritage, которая занимается сохранением и реставрацией объектов по той же схеме, как это делается в России, то есть за счет средств госбюджета. "А NT - это частные деньги, у них вообще нет государственного финансирования. И мы изучаем этот опыт с тем, чтобы аналогичные структуры создавать в России, которых пока у нас нет даже в заметном приближении", - констатировал Олег Рыжков.

Взаимоотношения с бывшими собственниками

Вместе с тем он напомнил о такой организации, как Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). "Но они сейчас больше оперируют как эксперты, а не как коммерсанты, то есть не управляют объектами и не извлекают прибыли, а NT - это именно управляющая организация", - пояснил замминистра.

"Они являются собственниками, но у них такая договоренность с бывшими владельцами недвижимости, что собственник дарит фонду свой объект, а в обмен получает право проживать в этом доме на определенной площади. NT берет на себя обязательства по реставрации и содержанию объекта, но при этом ставит одно непреложное условие - исторический дом будет открыт для публики, за исключением той приватной зоны, где проживает бывший владелец", - отметил он.

Публика же делится на два разряда: членов фонда, выплачивающих единый годовой взнос и имеющих право свободного посещения объектов по членским билетам, и обычных посетителей, платящих за каждый отдельный визит в объекты NT. Обе эти категории и приносят фонду основной доход, но при этом есть и еще один источник прибыли.

"По-английски значение слова "траст" - это не только фонд, то есть юридическая схема, но это также и доверие. В данном случае то самое доверие, которое позволяет получать большой доход от завещаний, и люди завещают фонду свое имущество, свои деньги, потому что они верят в то, что NT реализует свою цель, которая состоит в сохранении исторического наследия", - заметил Рыжков.

Ответные шаги Минкульта

Замминистра сообщил, что в качестве ответного шага Министерство культуры РФ организует тур по России для старшего директора по стратегическому развитию NT Саймона Мюррея, во время которого он ознакомится с достопримечательностями российской глубинки в Ярославской, Костромской, Тамбовской, Архангельской областях и в Татарстане. Последний регион включен в программу по просьбе руководства NT с целью изучения опыта управления многонациональным культурно-историческим наследием.

Кроме того, в России будут организованы большая выставка и конференция, посвященные опыту деятельности National Trust. Скорее всего, эти планы удастся осуществить весной следующего года.

"Они не собираются управлять нашими объектами, а мы не собираемся передавать им их. Но NT с удовольствием делится технологией своей работы и помогает ее внедрить в других странах. Это простая, но тонкая технология, которая заключается в том, чтобы повернуть культурно-исторический объект лицом к людям", - резюмировал Олег Рыжков.