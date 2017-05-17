Госдума обсудит с Мединским оптимизацию учреждений культуры

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Госдума проведет сегодня "Правительственный час" с участием министра культуры РФ Владимира Мединского, в рамках которого будет обсуждаться, в том числе, вопрос оптимизации учреждений культуры. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко ("Справедливая Россия").

Согласно традиционному формату, министр затронет не конкретную тему, а доложит о деятельности своего ведомства в целом, однако с учетом ранее направленных ему вопросов. Затем перед депутатами выступит курирующий Минкультуры аудитор Счетной палаты.

По словам Драпеко на "Правительственном часе" с главой Минкультуры депутаты собираются обсудить вопрос массового закрытия библиотек и филиалов музеев. "Комитет по культуре беспокоит ситуация с библиотеками в РФ: идет массовое закрытие библиотек. Закрываются филиалы музеев, сокращается численность работников самих музеев", - отметила она.

На обсуждение также будет вынесен вопрос "о системе управления в сфере культуры", добавила парламентарий. Она пояснила, что сегодня сфера культуры в России "находится не только в ведении Министерства культуры", практически в каждом министерстве есть свои учреждения культуры: музеи, ансамбли, оркестры, театры.

"В Министерстве внутренних дел (МВД) РФ, в Министерстве обороны, в Министерстве образования и науки (есть) много учреждений культуры. И эти учреждения культуры никак не отражаются в нашей статистике и тех ведомственных документах, которые Министерство культуры представляет в Госдуму", - сказала Драпеко.

Первый зампред комитета по культуре также напомнила, что "указом президента были приняты "Основы государственной культурной политики", которую должно формировать министерство культуры. Однако, по ее словам, все остальные министерства "не считают нужным" встраиваться в эту государственную политику, в связи с чем возникают многочисленные нестыковки. "Допустим, у нас самым большим кинозалом России является телевидение, однако телевидение находится в ведомстве Министерства связи. И никакой структуры, которая проводила бы межведомственную координацию, нет", - пояснила Елена Драпеко.