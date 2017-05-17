Во Франции открывается 70-й Каннский кинофестиваль

КАННЫ, 17 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Международный кинофестиваль откроется в 70-й раз на Лазурном берегу Франции в Каннах. В основном конкурсе юбилейного фестиваля участвует фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь".

Из почти двух тысяч полнометражных фильмов фестивальная комиссия отобрала на этот раз для основных конкурсов менее полусотни картин.

Российские картины в двух конкурсах

"Звягинцев - это подлинно большой кинематографист, появившийся в последние годы и громко заявивший о себе лентой "Левиафан" (2014). И я надеюсь, что его новая картина наглядно продемонстрирует всем в Каннах подлинные достижения современного кинематографа", - подчеркнул генеральный делегат фестиваля Тьерри Фремо. Три года назад российский мастер был удостоен приза Каннского фестиваля за лучший сценарий.

В рамках программы "Особый взгляд" заявлен фильм Кантемира Балагова "Теснота". В его производстве участвовали "Пример интонации (Фонд Александра Сокурова)" и киностудия "Ленфильм" при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и благотворительного Общественного фонда Владимира Смирнова.

Кинороман о Родене

Несколькими лентами представлена на фестивале его хозяйка - Франция. Мишель Хазанавичус, поставивший оскароносного "Артиста" (The Artist, 2011), на это раз экранизировал роман Анн Вяземски. Фильм "Грозный" (Le Redoutable) восстанавливает историю встречи французской писательницы и актрисы русского происхождения (из княжеского рода Вяземских) с корифеем "новой волны" в европейском кинематографе Жан-Люком Годаром.

На фестиваль успел и "Роден" (Rodin) Жака Дуайона. Кинороман в декорациях Парижа конца XIX века воссоздает страницы жизни великого скульптора в период его встречи с Камиллой Клодель. Образ Родена создал Венсан Линдон, чья работа в фильме "Закон рынка" (La loi du march, 2015) Стефана Бризе была отмечена два года назад наградой Каннского фестиваля за лучшую мужскую роль.

Приглашение в Канны, разумеется, не мог не получить мэтр Франсуа Озон, постановщик фильма "8 женщин" (8 femmes, 2001), считающийся одним из самых ярких мастеров современного кинематографа. В его последней работе "Двойной любовник" ( L'Amant double), которая будет показана на фестивале в основном конкурсе, зрителей ждет встреча с Жереми Ренье и Жаклин Биссет.

Юппер и Трентиньян

Каннская программа включает работы других известных мастеров кинематографа. На красной фестивальной дорожке вновь будет София Коппола. Частую гостью набережной Круазетт ждут на этот раз с новым фильмом "Роковое искушение" (The Beguiled), повествующим о любовном многоугольнике на фоне эпохи гражданской войны в США (1861-1865 гг.) В фильме снялись Колин Фарелл, Николь Кидман, Эль Фаннинг и Кирстен Данст.

Тодд Хейнс представит Джулианну Мур в ленте "Мир, полный чудес" (Wonderstruck), рассказывающей две параллельные истории разных эпох.

В Канне будет показан и новый фильм Михаэля Ханеке, завоевавшего ранее две "Золотых пальмовых ветви" за картины "Белая лента" (Das weie Band, 2009) и "Любовь" (Amour, 2012). В поставленной им новой франко-австрийской драме "Хэппи энд" (Happy End) мэтр возобновил сотрудничество с Жан-Луи Трентиньяном и Изабель Юппер, которые снимались в его фильме "Любовь".

Полански вне конкурса

Новый фильм выдающегося мастера мирового кинематографа, франко-польского режиссера Романа Полански "Основано на реальных событиях" (D'aprs une histoire vraie) будет показан вне конкурса. Об этом решении организаторов кинофорума сообщила ТАСС пресс-секретарь оргкомитета фестиваля Кристин Эме.

"Основано на реальных событиях" - 34-й полнометражный фильм в карьере мэтра, родившегося в Париже 18 августа 1933 года. Среди его знаменитых работ - психологический триллер "Ребенок Розмари" (Rosemary's Baby, 1968) и фильм в жанре неонуар "Китайский квартал" (Chinatown, 1974). Его исторический фильм "Пианист" (The Pianist, 2002) был удостоен "Золотой пальмовой ветви" на Каннском кинофестивале 2002 года, а также трех премий "Оскар".

Тем не менее Полански никогда не приезжал в США, чтобы получить награды американской киноакадемии. Юстиция Соединенных Штатов до сих пор, несмотря на обращения многочисленных представителей мира кино, не закрыла дело против режиссера, обвиненного в 1970-х годах в незаконной связи с несовершеннолетней.

Гран-при Эрмлера

Первый Каннский кинофестиваль состоялся на Лазурном берегу Франции в 1946 году. Тогда премии Ассоциации авторов фильмов за лучшую режиссуру был удостоен советский режиссер Михаил Ромм, снявший в годы войны картину "Человек № 217", а приз за лучшее цветовое решение получил "Каменный цветок" Александра Птушко.

Гран-при фестиваля был тогда же присужден фильму Фридриха Эрмлера "Великий перелом" о защитниках Сталинграда с Михаилом Державиным - старшим в главной роли.

С момента основания ежегодный фестиваль не проводился лишь дважды (в 1948 и 1950 г.) из-за нехватки бюджетных средств.

Как сообщила ТАСС Кристин Эме, свой специальный юбилейный вечер под председательством Изабель Юппер, 70-й каннский форум проведет во вторник 23 мая.