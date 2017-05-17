"Царь Эдип" Театра Вахтангова откроет Международный фестиваль "Гешер" в Тель-Авиве

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Спектакль по трагедии Софокла "Царь Эдип" из репертуара Московского академического театра имени Евгения Вахтангова откроет 18 мая Международный фестиваль "Гешер" в Тель-Авиве. 17 мая участники совместной российско-греческой постановки, осуществленной художественным руководителем вахтанговцев Римасом Туминасом, вылетели в столицу Израиля, сообщил ТАСС директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.

"В общей сложности в Тель-Авив отправилась группа из 43 человек, в числе которых 36 сотрудников Вахтанговского театра и семь артистов Национального театра Греции, занятых в спектакле", - уточнил Крок. Он подчеркнул, что "Царь Эдип" - совместный проект с Национальным театром Греции. Артисты, занятые в спектакле, играют на своих языках: русские - на русском, греки - на греческом.

Из вахтанговцев в постановке задействованы Виктор Добронравов, Людмила Максакова, Евгений Князев, Эльдар Трамов, Евгений Косырев, Артур Иванов, Екатерина Симонова, Максим Севриновский, Олег Форостенко, Рубен Симонов, Валерий Ушаков и другие. В качестве традиционного для древнегреческой драмы хора выступают артисты Национального театра Греции, отметил директор Вахтанговского театра.

Он напомнил, что мировая премьера "Царя Эдипа" с огромным успехом прошла в июле 2016 года в древнейшем действующем амфитеатре Греции - Эпидавре. Затем спектакль показали в Афинах. Московская премьера состоялась в ноябре прошлого года и была приурочена к 95-летию Вахтанговского театра.

"Царь Эдип" был показан на V Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге и теперь приглашен открыть ХI Международный фестиваль "Гешер" в Тель-Авиве", - сказал Крок.

"Гешер" означает "мост"

Международный фестиваль "Гешер", который пройдет с 18 мая по 3 июня, представит зрителям лучшие спектакли российских театров и оригинальные израильские постановки, сообщили ТАСС организаторы смотра.

"Гешер" в переводе с иврита означает "мост", - пояснил собеседник агентства, добавив, что программа форума строится по принципу моста культур.

Что касается российских спектаклей, то их показ проводится при поддержке Российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска" и Министерства культуры РФ. Эта традиция зародилась в 2011 году и успешно продолжается, проинформировали устроители "Гешера".

На сей раз честь открыть фестиваль предоставлена "Царю Эдипу" Театра имени Вахтангова. Завершит форум также спектакль из России - "Гамлет/Коллаж" Театра наций. Это постановка канадского режиссера Робера Лепажа с участием одного из ведущих российских актеров Евгения Миронова, который играет всех персонажей трагедии Шекспира.

В оргкомитете форума процитировали приветствие министра культуры РФ Владимира Мединского, в котором, в частности, отмечается, что "активное сотрудничество фестивалей "Золотая маска" и "Гешер" играет важнейшую роль в дальнейшем развитии культурного диалога между Россией и Израилем".

Со своей стороны, мэр Тель-Авива-Яффо Рон Хульдан также высоко оценил значение творческих контактов двух стран. "Международный фестиваль "Гешер" и "Золотая маска" - культурная акция, объединяющая наши города и страны, - говорится в послании. - Мы с нетерпением ждем спектаклей, представляющих лучшие традиции русского театра, который пользуется широким признанием во всем мире. Тель-Авив выражает свою признательность за особый вклад в укрепление культурных связей наших городов".