Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Картина Казимира Малевича продана в Нью-Йорке за $21,2 млн

Культура
17 мая, 9:09 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Наталья Славина

Среди других значимых лотов - бронзовая скульптура немецкого и французского художника Макса Эрнста, проданная за $16 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Картина Казимира Малевича "Супрематическая композиция с полоской в проекции" стала самым дорогим лотом торгов Sotheby's в Нью- Йорке, состоявшихся во вторник. Об этом ТАСС сообщили в аукционном доме.

Картина 1915 года ушла с молотка за $21,2 млн при оценочной стоимости от $12 млн до $18 млн. Среди других значимых лотов - бронзовая скульптура немецкого и французского художника Макса Эрнста, проданная за $16 млн, что стало рекордом продаж скульптурных работ одного из самых видных представителей сюрреализма. "Битва" за этот лот шла сразу между десятью потенциальными покупателями.

"На сегодняшний день коллекционеры тщательно исследуют рынок, чтобы найти лучшее из лучших - будь то скульптура, работы импрессионистов, модернистов или авангардное искусство, - прокомментировала результаты аукциона представитель Sotheby's Симон Шоу. - Нынешние коллекционеры готовы к большим предложениям, чтобы стать собственниками действительно особых произведений искусства - поэтому мы и стали свидетелями такого ажиотажа, развернувшегося вокруг Малевича и Эрнста".

Всего вечерние торги "Импрессионизм и модернизм" аукционного дома Sotheby's принесли во вторник $173,8 млн. Многие произведения искусства были приобретены коллекционерами из Азии и России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
5
Пусть расцветает миллион цветов: в столице Канады проходит фестиваль тюльпанов
Актеры Ингеборга Дапкунайте и Махиб Гладстон в спектакле режиссера Максима Диденко "Цирк", Москва, 11 мая
12
Премьера мюзикла "Цирк" с Дапкунайте открыла XVII фестиваль искусств "Черешневый лес"
12
Маноло Бланик показал в Эрмитаже свои лучшие работы за 45 лет
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России стартовали продажи Nokia 3310
2
ABC: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ взорвать пассажирский самолет
3
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
4
В США умер киноактер Олег Видов
5
Сборная России сыграет с командой Чехии в 1/4 финала ЧМ по хоккею
6
Интернет-ассоциация Украины: полная блокировка российских сайтов обойдется в $1 млрд
7
На юго-востоке Москвы норма сероводорода была превышена в 51 раз
Темы дня
Загрузка...
Реклама