Картина Казимира Малевича продана в Нью-Йорке за $21,2 млн

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Картина Казимира Малевича "Супрематическая композиция с полоской в проекции" стала самым дорогим лотом торгов Sotheby's в Нью- Йорке, состоявшихся во вторник. Об этом ТАСС сообщили в аукционном доме.

Картина 1915 года ушла с молотка за $21,2 млн при оценочной стоимости от $12 млн до $18 млн. Среди других значимых лотов - бронзовая скульптура немецкого и французского художника Макса Эрнста, проданная за $16 млн, что стало рекордом продаж скульптурных работ одного из самых видных представителей сюрреализма. "Битва" за этот лот шла сразу между десятью потенциальными покупателями.

"На сегодняшний день коллекционеры тщательно исследуют рынок, чтобы найти лучшее из лучших - будь то скульптура, работы импрессионистов, модернистов или авангардное искусство, - прокомментировала результаты аукциона представитель Sotheby's Симон Шоу. - Нынешние коллекционеры готовы к большим предложениям, чтобы стать собственниками действительно особых произведений искусства - поэтому мы и стали свидетелями такого ажиотажа, развернувшегося вокруг Малевича и Эрнста".

Всего вечерние торги "Импрессионизм и модернизм" аукционного дома Sotheby's принесли во вторник $173,8 млн. Многие произведения искусства были приобретены коллекционерами из Азии и России.