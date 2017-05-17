Пресс-конференция, посвященная выходу автобиографии Юрия Стоянова. Видеотрансляция

Сборная Мексики по футболу объявила расширенный состав на Кубок конфедерацийСпорт 17 мая, 12:15
Замглавы администрации Жуковского задержан за получение взяткиПроисшествия 17 мая, 12:10
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Тюменские ученые проведут анализ воды из озер, образованных на месте воронок на ЯмалеНаука 17 мая, 11:54
ВЦИОМ: большинство москвичей поддерживают снос пятиэтажекОбщество 17 мая, 11:17
Рейтинги трансляций этапа Гран-при по шахматам в Москве превзошли ожидания организаторовСпорт 17 мая, 11:13
Власти Поморья выделили 8 млн руб. на открытие отделения паллиативной медпомощи детямНовости партнеров 17 мая, 11:11
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В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная презентации автобиографической книги Юрия Стоянова "Игра в Городки".
Юрий Стоянов рассказывает о новой книге, работе в программе "Городок", людях, которые ее создавали, а также о своей карьере в БДТ им. Товстоногова.