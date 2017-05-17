Пресс-конференция, посвященная выходу автобиографии Юрия Стоянова. Видеотрансляция

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная презентации автобиографической книги Юрия Стоянова "Игра в Городки".

Юрий Стоянов рассказывает о новой книге, работе в программе "Городок", людях, которые ее создавали, а также о своей карьере в БДТ им. Товстоногова.