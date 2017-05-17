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Пресс-конференция, посвященная выходу автобиографии Юрия Стоянова. Видеотрансляция

Культура
17 мая, 12:13 UTC+3

Актер рассказывает о написании книги "Игра в Городки"

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Материал из 1 страницы

 

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная презентации автобиографической книги Юрия Стоянова "Игра в Городки".

Юрий Стоянов рассказывает о новой книге, работе в программе "Городок", людях, которые ее создавали, а также о своей карьере в БДТ им. Товстоногова.

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