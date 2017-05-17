В Гималаях восстановят летнюю студию Николая Рериха

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мая. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Правительство северного индийского штата Химачал-Прадеш предоставило 700 тыс. рупий ($10,5 тыс. на восстановление летней художественной студии Николая Рериха (1874-1947) в гималайской долине Лахул. Об этом сообщил ТАСС Церинг Дордже, известный тибетолог, друживший с семьей Рерихов, для которой Индия стала второй родиной.

Новый мемориальный объект

Для сохранения этого наследия в 2006 году в Лахуле Дордже создал рериховское общество, в настоящий момент исследователь и его единомышленники ведут работы по восстановлению бывшей мастерской Николая Рериха близ поселения Кейлонг, административного центра высокогорного района Лахаул и Спити в 120 км от индийско-китайской границы.

По словам Церинга Дордже, правительство штата Химачал-Прадеш искренне заинтересовано в том, чтобы в долине Лахул был создан еще один рериховский музейно-мемориальный центр. "Наследие Рерихов - живой культурный мост, на протяжении многих десятилетий связывающий духовно близкие народы, его надо бережно хранить и способствовать его укреплению, - отметил он. - Понимая это, местные власти не только оказали проекту финансовую поддержку, они также обещают оказать полное содействие в оформлении этого участка как мемориального объекта. Мы рассчитываем завершить все реставрационные работы в сентябре, внеся тем самым свой вклад в чествование 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Индией".

По словам ученого, на первом этапе необходимо восстановить облик студии, где Рерих творил в течение летних сезонов 1929-1931 годов. Именно здесь были написаны десятки пейзажей, в чем можно легко убедиться, посетив окрестности Кейлонга. Там же обрабатывались материалы, собранные в экспедициях по гималайской долине.

Спустя годы от небольшого каменного домика Рериха, построенного в традиционном лахульском стиле, остались лишь стены, предстоит восстановить крышу, детали интерьера, а также развернуть внутри постоянную экспозицию. По словам Дордже, июль - лучшее время в долине для проведения таких работ, поэтому на площадку уже завезены все необходимые материалы, также создан сайт, посвященный этому месту.

Совместный проект

"Студию украсят свыше 30 репродукций картин Николая Рериха и архивные фотографии знаменитой русской семьи, переданные нам Эстонским рериховским обществом (ЭОР), которое в 2012 году выступило инициатором этого проекта при поддержке посольства России в Индии", - рассказал Дордже. Обширная экспозиция, составленная из архивных документов и фотографий, познакомит гостей Кейлонга с гималайским этапом жизни и творчества семьи Рерихов и расскажет о высокогорных экспедициях неутомимых исследователей.

"Мы рады тому, что наша инициатива, по достоинству оцененная местными властями, получила развитие и теперь реально воплощается в жизнь, и, конечно, очень важна поддержка российского посольства, - заявил ТАСС представитель ЭОР Сергей Яковлев. - Это наше общее дело - сохранить памятные места, связанные с жизнью, творчеством, научными изысканиями замечательного русского семейства".

Он рассказал, что дом с разрушенной односкатной крышей, расположенный близ Кейлонга, и ранее привлекал внимание европейских туристов. После завершения реставрационных работ на новом мемориальном объекте сюда смогут приезжать за вдохновением туристы со всего мира: не зря ведь Рерих считал Кейлонг и Лахул прекрасным местом для духовного самосовершенствования.

"Кейлонг непосредственно связан с яркими страницами в творчестве выдающегося русского художника, философа, ученого и путешественника, - сказал Яковлев. - Надеемся, что он станет еще одним притягательным магнитом для тех, кто открывает для себя источники высокой духовности и красоты в малоизвестных уголках великой Индии".

Рерихи в Гималаях

Дом Рерихов в долине Лахул служил для Николая Константиновича и его супруги Елены Ивановны своеобразной творческой лабораторией - источником духовных откровений, которые наполняли глубинным содержанием их произведения. В летний период, когда открывались дороги через заснеженное гималайское высокогорье, они регулярно приезжали сюда из своего имения в местечке Наггар в долине Кулу, где ныне действует Международный мемориальный трест Рерихов (ММТР).

Тогда в дневниках Рериха появилась такая запись: "Мы идем в Лахул. Опять продолжение экспедиции. Как будто так же, как бывало. С тою разницею, что там никакая почта, никакие сведения из внешнего мира по долгим месяцам нас не достигали. Но здесь мы еще на границе последних почтовых бегунов, и смятение мира может стучаться к нам каждую неделю. Но за перевалом Ротангом уже повеял сухой тибетский воздух. Тот самый воздух, целительный и вдохновляющий. Звавший к себе всех искателей духовного восхождения".