Мединский: стоимость коллекции Рерихов превышает 15 млрд рублей

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Стоимость коллекции наследия Рерихов, возвращенной в собственность России, оценивается более чем в 15 млрд руб. Об этом сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский, выступая в рамках "Правительственного часа" в Госдуме.

"Надеюсь, близится к своему логическому завершению криминальная история, которой более четверти века, связанная с удержанием коллекции Советского фонда Рерихов некой частной организацией. Стоимость этой бесценной коллекции, которую нам удалось вернуть в собственность РФ, по оценкам международных экспертов превышает 15 млрд руб.", - заявил Мединский.

История вопроса

Многолетняя история взаимоотношений государства и МЦР, имеющего статус общественной организации, сопровождалась многочисленными судебными исками. В частности, несколько лет назад МЦР через суд добивался получения части наследия Рерихов - почти 300 картин, которые входят в состав музейного фонда РФ и находятся в Музее народов Востока.

В июне 2014 года Мосгорсуд отказал МЦР в удовлетворении заявления. Также в судебном порядке было установлено, что МЦР не является правопреемником Советского фонда Рерихов. Он был учрежден в конце 1980-х годов и под его деятельность выделили усадьбу Лопухиных по Малому Знаменскому переулку, которую в настоящее время занимает МЦР, при этом комплекс в декабре 2015 года был передан Росимуществом Музею Востока для размещения там его филиала - Музея семьи Рерихов.

Как сообщалось ранее, Минкультуры рассчитывало, что коллекция, завещанная Святославом Рерихом Советскому фонду Рерихов (СФР) и находящаяся в настоящий момент у Международного центра Рерихов, перейдет в музейный фонд РФ. При этом в ведомстве поясняли, что речь не идет о тех произведениях Рерихов, которые приобретались многолетним спонсором МЦР Борисом Булочником, председателем правления Мастер-банка, который в 2014 году был признан банкротом. После этого положение дел у МЦР значительно ухудшилось.

Объем наследия Рерихов, находящийся в МЦР, нигде официально не прописан. Однако, согласно приказу Роскультуры от 2005 года, в состав негосударственной части музейного фонда РФ включено почти 700 предметов, в том числе дары частных лиц и произведения, завещанные Святославом Рерихом Советскому фонду Рерихов.

В марте в МЦР прошли обыски по делу экс-главы "Мастер-банка" Бориса Булочника, изъятые при этом картины были отправлены на экспертизу в Музей искусства народов Востока.

Арбитражный суд Москвы 20 марта удовлетворил иск Музея Востока о выселении Международного центра Ррихов (МЦР) из двух зданий в центре столицы, до революции принадлежащих семейству Лопухиных. Позже, 4 апреля, Мосгорсуд признал законным решение Росимущества о передаче Государственному музею искусств народа Востока усадьбы Лопухиных, принятое в 2015 году. 28 апреля состоялось выселение МЦР, сменилась охрана, были опечатаны помещения.

Как сообщал ТАСС ранее, будет создана специальная комиссия по определению принадлежности наследия Николая и Святослава Рерихов - на ту часть, которая принадлежит МЦР, государство не претендует.