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Мюзикл "Бал Вампиров" завершит прокат в России 1 июля

Культура
17 мая, 13:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

За семь месяцев мюзикл увидели более 350 тыс. зрителей

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Пародийный мюзикл "Бал Вампиров" Романа Полански завершает свой прокат в России: 1 июля 2017 года в Московском Дворце молодежи состоится последний показ спектакля. Об этом ТАСС сообщила глава пиар-департамента компании Светлана Водяная.

"За семь месяцев было сыграно почти 300 спектаклей, а на балу у Графа фон Кролока побывало более 350 тыс. зрителей, - рассказала глава департамента. - Именно в Москве "Бал вампиров" отпраздновал 20-летие мирового проката".

За время московского проката мюзикла "Бал вампиров" также был выпущен первый официальный альбом с композициями из мюзикла на русском языке.

"Бал Вампиров" - это мюзикл в новом для нас жанре черной музыкальной комедии, - сказал глава театральной компании "СтейджЭнтертейнмент", продюсер Дмитрий Богачев. - Нам будет жаль прощаться с "Балом вампиров", но уже 7 октября 2017 года в МДМ начинается прокат нового мюзикла "Привидение" на основе оскароносного фильма с Патриком Суэйзи, Деми Мур и Вупи Голдберг".

Мюзикл поставлен по мотивам фильма Романа Полански по сценарию Полански и Жарара Браша "Бесстрашные убийцы вампиров" 1967 года.

Сценическая версия, созданная режиссером в 1997 году в Вене, тоже стала классикой. В спектакле звучат хиты глэм-рока, создавал которые композитор Джим Стейнман, автор песен Мит Лоуфа, Селин Дион и Бонни Тайлер: одна из главных тем мюзикла - песня Бонни Тайлер Total Eclipse of the Heart ("Полное затмение сердца"), удостоенная премии "Грэмми".

Мюзикл был поставлен в 12 странах на 11 языках, его посмотрели 7,5 миллионов человек. Несколько сезонов подряд спектакль шел в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии, в Москве на сцену выходят главные "звезды" питерской постановки - Иван Ожогин и Ростислав Колпаков (Граф фон Кролок), Елена Газаева (Сара), Наталия Диевская (Магда), Александр Суханов (Шагал), Манана Гогитизде (Ребекка), Кирилл Гордеев(Герберт), Сергей Сорокин (профессор Абронсиус).

Действие мюзикла происходит в высокогорьях заснеженных Альп - там, в древнем готическом замке, много веков живет династия вампиров - таинственный Граф фон Кролок со своим сыном Гербертом и свитой. Покой обитателей замка нарушают профессор Абронсиус и его молодой ассистент Альфред, которые приезжают в эти края, чтобы доказать существование вампиров.

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