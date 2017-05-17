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Семь индустриальных площадок впервые примут участие в "Ночи музеев" на Урале

Культура
17 мая, 13:46 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, мая. /ТАСС

Среди них металлургические предприятия и Музей военной техники УГМК

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Семь индустриальных площадок примут участие в "Ночи музеев-2017" в Свердловской области. Посетители создадут гравюры на меди, увидят инсталляцию внутри доменного цеха XIX века и прогуляются по музею-заводу техники черной металлургии, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"В этом году организаторы "Ночи музеев" в Свердловской области отмечают настоящий бум индустриальных площадок. В числе дебютантов акции - Надеждинский металлургический завод (Серов), Среднеуральский медеплавильный завод (Ревда), Первоуральский новотрубный завод (Первоуральск), Музей военной техники Уральской горно-металлургической компании (Верхняя Пышма). Программы пройдут в музейном комплексе "Северская домна" Северского трубного завода (Полевской), Нижнетагильском музее-заповеднике "Горнозаводской Урал" (Нижний Тагил) и бывшем здании Уральского приборостроительного завода в Екатеринбурге", - уточнили в пресс-службе.

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По словам организаторов акции, в Музее военной техники "Боевая слава Урала" пройдут занятия по созданию редкого вида гравюры на меди - меццо-тинто. Посетители Среднеуральского медеплавильного завода вместе со специалистами проанализируют пробы воздуха и воды. Надежденский металлургический завод приглашает на свои производственные площадки и старинную водонапорную башню, которая обычно закрыта для общего доступа. Музейный комплекс "Северская домна" представит инсталляцию внутри доменного цеха XIX века.

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина отметила, что в регионе растет интерес к индустриальному туризму - в этом году впервые созданы экскурсионные "ночные" маршруты из Екатеринбурга в Нижний Тагил, Невьянск и Алапаевск. "Участники турмаршрута в Нижний Тагил отправятся в металлургическое сердце города: ансамбль заводоуправления Демидовых, музей-завод истории развития техники черной металлургии, механический завод Демидовых. Этот тур формирует образ города-завода XVIII - начала XX века", - добавила директор Нижнетагильского музея- заповедника "Горнозаводской Урал" Эльвира Меркушева.

Свердловская "Ночь музеев-2017" пройдет на 125 площадках в 70 населенных пунктах региона, около половины площадок будут принимать посетителей бесплатно. "На севере крайним "полюсом" музейной бессонницы станет поселок Мартюш. В Екатеринбурге к акции подключились 17 площадок. Среди новичков акции - краеведческие музеи в городах Североуральск, Тавда, Нижняя Салда, поселках Троицкий, Шаля, Лобва, Мугай, Новая Ляля, Байкалово", - уточнили организаторы.

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