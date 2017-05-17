Трейлеры к лентам "Коллектор" и "Матильда" номинированы на престижную американскую премию

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Трейлеры к российским фильмам "Коллектор", "Любовь с ограничениями" и "Матильда" номинированы на престижную американскую премию "Золотой Трейлер". Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании "Сарафан".
"Оргкомитет ежегодной кинопремии "Золотой трейлер" огласил список номинантов на награду в различных жанрах полнометражных и ТВ фильмов, - говорится в сообщении. - Первый трейлер российского фильма Алексея Учителя "Матильда", созданный Вадимом Худобцом, представлен в двух категориях - "Лучший иностранный музыкальный трейлер" и "Лучший иностранный трейлер мелодрамы".
Кроме "Матильды", в число номинантов вошел трейлер Артемия Шевченко к работе режиссера Дмитрия Тюрина "Любовь с ограничениями". Ролик представлен в категории "Лучший иностранный музыкальный трейлер".
Номинация "Лучший трейлер триллера" досталась промовидео Станислава Иванова для ленты режиссера Алексея Красовского "Коллектор" с Константином Хабенским в главной роли.
Победители будут объявлены на церемонии, которая состоится в Лос-Анджелесе 6 июня.
Премия "Золотой трейлер" вручается с 1999 года за достижения в области маркетинга кинопродукции. В состав жюри, принимающего решение о присуждении премии, входят известные режиссеры, продюсеры и руководители киностудий.