Трейлеры к лентам "Коллектор" и "Матильда" номинированы на престижную американскую премию

Кадр из трейлера к фильму "Коллектор" © Filmpro.ru/

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Трейлеры к российским фильмам "Коллектор", "Любовь с ограничениями" и "Матильда" номинированы на престижную американскую премию "Золотой Трейлер". Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании "Сарафан".

"Оргкомитет ежегодной кинопремии "Золотой трейлер" огласил список номинантов на награду в различных жанрах полнометражных и ТВ фильмов, - говорится в сообщении. - Первый трейлер российского фильма Алексея Учителя "Матильда", созданный Вадимом Худобцом, представлен в двух категориях - "Лучший иностранный музыкальный трейлер" и "Лучший иностранный трейлер мелодрамы".

Кроме "Матильды", в число номинантов вошел трейлер Артемия Шевченко к работе режиссера Дмитрия Тюрина "Любовь с ограничениями". Ролик представлен в категории "Лучший иностранный музыкальный трейлер".

Номинация "Лучший трейлер триллера" досталась промовидео Станислава Иванова для ленты режиссера Алексея Красовского "Коллектор" с Константином Хабенским в главной роли.

Победители будут объявлены на церемонии, которая состоится в Лос-Анджелесе 6 июня.

Премия "Золотой трейлер" вручается с 1999 года за достижения в области маркетинга кинопродукции. В состав жюри, принимающего решение о присуждении премии, входят известные режиссеры, продюсеры и руководители киностудий.