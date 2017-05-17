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Трейлеры к лентам "Коллектор" и "Матильда" номинированы на престижную американскую премию

Культура
17 мая, 14:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Победители "Золотого трейлера" будут объявлены 6 июня в Лос-Анджелесе

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Кадр из трейлера к фильму "Коллектор"

Кадр из трейлера к фильму "Коллектор"

© Filmpro.ru/

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Трейлеры к российским фильмам "Коллектор", "Любовь с ограничениями" и "Матильда" номинированы на престижную американскую премию "Золотой Трейлер". Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании "Сарафан".

"Оргкомитет ежегодной кинопремии "Золотой трейлер" огласил список номинантов на награду в различных жанрах полнометражных и ТВ фильмов, - говорится в сообщении. - Первый трейлер российского фильма Алексея Учителя "Матильда", созданный Вадимом Худобцом, представлен в двух категориях - "Лучший иностранный музыкальный трейлер" и "Лучший иностранный трейлер мелодрамы".

Кроме "Матильды", в число номинантов вошел трейлер Артемия Шевченко к работе режиссера Дмитрия Тюрина "Любовь с ограничениями". Ролик представлен в категории "Лучший иностранный музыкальный трейлер".

Номинация "Лучший трейлер триллера" досталась промовидео Станислава Иванова для ленты режиссера Алексея Красовского "Коллектор" с Константином Хабенским в главной роли.

Победители будут объявлены на церемонии, которая состоится в Лос-Анджелесе 6 июня.

Премия "Золотой трейлер" вручается с 1999 года за достижения в области маркетинга кинопродукции. В состав жюри, принимающего решение о присуждении премии, входят известные режиссеры, продюсеры и руководители киностудий.

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