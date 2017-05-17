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Юрий Стоянов заявил о возвращении на телевидение в привычном амплуа

Культура
17 мая, 16:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Стоянов презентовал свою книгу, посвященную истории передачи "Городок", и рассказал о своем друге и партнере Илье Олейникове

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Актер Юрий Стоянов пообещал вернуться на телевидение в узнаваемом амплуа. Об этом он заявил на презентации своей книги "Игра в Городки" на пресс-конференции в ТАСС.

"А я вернусь, - сказал Стоянов, отвечая на призыв журналистов вернуться с юмористической передачей "Городок" на экраны телевизоров. - Не имею права пока говорить как, но как-то так, как вы ждете". Его фраза вызвала фурор среди присутствующих, но на уточняющие вопросы Стоянов отвечать отказался.

Об Илье Олейникове

Говоря о своей новой книге "Игра в Городки", Юрий Стоянов заметил, что поделился в ней "самым главным". "Впервые написал большую главу о моем друге и партнере Илье Олейникове, которая заканчивается очень простыми словами: "Мы не были двумя гениальными артистами, но мы были гениальной парой, - сообщил он. - Так я считаю и по сей день".

"В книге описана история нашего знакомства, история нашей дружбы и история ухода моего партнера, хронологически, как это было быстро и неожиданно на фоне съемок юмористической передачи", - рассказал Стоянов. "До последнего дня он (Олейников) работал, почти до последнего дня своей жизни, снимая юмористическую передачу, смеша людей между сеансами химиотерапии, - поделился актер. - Об этом я написал впервые, для этого должно было пройти время".

Бессменный партнер Стоянова по передаче "Городок" Илья Олейников умер 11 ноября 2012 года, после чего программа, существовавшая с 1993 года, была закрыта.

"Игра в Городки"

Книга "Игра в Городки", по словам Стоянова, получилась смешной и грустной. "Посвящена она тем людям, которые знали и любили эту передачу, которые передавали ее по наследству своим детям и внукам, которые не давали жене смотреть любимый сериал, когда телевизоров было не много, а был один в семье и смотрели "Городок", - сказал актер.

"Она (книга) не вымученная, каждый рассказ эмоционален и литературно "вылизан" мною, как будто это сюжет, который я сдаю на канал "Россия" и который завтра увидят очень много людей", - добавил он.

Говоря о том, под чьим влиянием писалась книга, Юрий Стоянов сообщил, что вдохновили его Марк Твен, Антон Чехов и Сергей Довлатов.

Читателям, по словам Стоянова, предстоит узнать, как были придуманы для передачи съемки скрытой камерой, как этот жанр обрел популярность, как артисты ездили на гастроли за рубеж и там выживали, а также о том, какое отношение имело КГБ к созданию передачи "Городок".

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