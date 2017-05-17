Владимир Машков сыграет адвоката Плевако в сериале Алексея Учителя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Актер Владимир Машков сыграет роль легендарного адвоката Федора Плевако в новом сериале режиссера Алексея Учителя "Плевако", который, как планируется, выйдет на экраны в 2019 году. Об этом режиссер и актер рассказали в рамках петербургского Международного юридического форума.

"Откроем тайну. Мы только в начале пути. Сериал про Плевако может дать очень много. Зрители могут почувствовать, что эти люди гениальны, талантливы и могут менять нашу страну", - сказал Учитель.

По словам режиссера, планируется снять 12 серий, в настоящее время для проекта ищут сценариста. Сериал расскажет и о друзьях знаменитого адвоката - Антоне Чехове и Федоре Шаляпине. "Кто сыграет их роли пока неизвестно. Мы планируем до конца этого года завершить подготовку и весной следующего года приступить к съемкам", - добавил Алексей Учитель.

Он также сообщил, что Машков изучил все речи Плевако и уже цитирует их.

Сам актер рассказал, что считает Плевако фантастической фигурой, которая может дать начало пониманию самой профессии адвоката у зрителей. "Я должен быть адвокатом своей роли. Я должен подселить к себе этого персонажа, чтобы он мог функционировать. Это как адвокаты подселяют к себе души обвиняемых. Это тяжелейшая работа", - рассказал актер о своей подготовке к роли.

Фильм должен выйти на канале НТВ в 2019 году.

Федор Плевако - выдающийся русский адвокат, талантливый оратор, прозванный за свое красноречие "московским златоустом". Он известен не только в России, но и за рубежом. Плевако был неизменным участником крупнейших политических и уголовных процессов конца 19-го и начала 20-го веков.