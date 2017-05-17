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Киноактер Олег Видов будет похоронен в Голливуде

Культура
17 мая, 18:47 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Церемония будет открыта для всех, сообщили в дирекции кладбища

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Олег Видов

Олег Видов

© Алексей Антонов/ТАСС

ВАШИНГТОН, 17 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Известный советский и американский киноактер Олег Видов будет похоронен в субботу в Голливуде.

Это подтвердили ТАСС в дирекции компании Hollywood Forever, управляющей одноименным кладбищем.

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Олег Видов

Биография Олега Видова

"Церемония будет открыта для всех", - сказала сотрудница дирекции.

Видов скончался 16 мая на 74-м году жизни у себя дома в Уэстлейк-Вилидж близ Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Об этом сообщила ТАСС его вдова Джоан Борстен. По ее словам, смерть наступила от "осложнений, связанных с раковым заболеванием". Видов начал сниматься в кино в 1960 году, еще до поступления во ВГИК, и позже стал одним из самых популярных актеров своего поколения. Сыграл главные роли в фильмах "Всадник без головы" и "Москва, любовь моя".

Снимался у известных режиссеров, в том числе в "Ватерлоо" у Сергея Бондарчука. В этот международный проект его пригласил итальянский продюсер Дино Де Лаурентис. Еще живя в СССР, Видов немало снимался за рубежом, в частности, в Югославии. В 1985 году он переехал в США и стал работать в Голливуде, где его партнерами были, в частности, Арнольд Шварценеггер, Микки Рурк, Уоррен Битти.

В 1988 году Видов вместе с женой занялся бизнесом и создал фирму по реставрации и распространению советских мультфильмов. Помогал ему в этом Михаил Барышников. Позже права на анимационную коллекцию американцы уступили российскому бизнесмену Алишеру Усманову.

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